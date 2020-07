Pobierz program

Peggle Deluxe to gra studia PopCap Games Inc., znanego z takich produkcji jak Plants vs. Zombies, klasycznej już gry Zuma czy Bejeweled. Tytuł ten wciąga i wymaga odrobiny zręczności, potrafi zająć na długie godziny, a do tego jest pełen znanych motywów muzycznych, np. “Oda do radości”.

Godziny świetnej zabawy

Jednorożec Bjorn wprowadza gracza do świata zbijania kulek, a podstawowy cel to pozbyć się wszystkich pomarańczowych. Nie będzie to jednak takie proste – masa niebieskich kulek i wszelakich innych przeszkód może znacznie to utrudnić. Dodatkowo, liczba piłek jest ograniczona, no chyba, że ktoś za każdym razem trafi nią w przemieszczający się od boku do boku dzban u dołu ekranu – wtedy otrzymuje jej zwrot.

W Peggle Deluxe przez grę prowadzić będzie gracza dziesięć pomocników, a wspomniany wcześniej Bjorg jest jednym z nich. Każdy będzie wprowadzał do rozgrywki urozmaicenie w postaci swojej specjalnej mocy. Kiedy gracz uderzy w jedną z dwóch znajdujących się na planszy zielonych kulek, wtedy aktywowany zostaje booster mający pomóc w wygranej.

Grafika jest niezwykle dynamiczna. Nie ma dwóch identycznych wizualnie poziomów i dodatkowo każdy stawia przed graczem nowe wyzwania, wymaga sporej dozy cierpliwości, ale i zmusza do logicznego myślenia.

Gra zawiera 55 poziomów, aż 75 różnych wyzwań, w których gracz będzie mógł przetestować swoje umiejętności, a do tego istnieje możliwość zmierzenia się z przeciwnikiem. Dostępne są dwie opcje – gra ze znajomym lub postacią sterowaną przez komputer.

Do pobrania dostępna jest wersja demonstracyjna gry, która zawiera kilka poziomów. Dzięki nim można poznać zasady, dynamikę i charakter rozgrywki w pełnej wersji Peggle Deluxe.

Minimalne wymagania systemowe: