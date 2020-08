Perseidy 2020. Znajdź spadające gwiazdy na niebie z pomocą aplikacji

Udostępnij:

Noc spadających gwiazd, a dokładnie okres, w którym na niebie będzie można obserwować najwięcej Perseidów, zbliża się nieubłaganie. Szczyt "deszczu" Perseidów 2020 przewidywany jest na noc z 11 na 12 oraz z 12 na 13 sierpnia. Zależnie od pogody, spadające gwiazdy mogą być świetnie lub słabo widoczne. Warto wiedzieć, że w ich dostrzeganiu można sobie pomóc aplikacją.

Świetnym przykładem jest dostępna na Androida aplikacja Sky Map. To program, który powinien być znany wszystkim amatorom obserwacji nieba. Po włączeniu, aplikacja wykorzystuje lokalizację użytkownika i czujniki w smartfonie, aby wyświetlać na ekranie informacje o planetach czy gwiazdozbiorach, odpowiednio zmieniając obraz podczas ruchów ręki użytkownika (w domyśle kierującego smartfon w stronę nieba tak, jakby chciał zrobić mu zdjęcie).

Perseidy w Google Sky Map, fot. Oskar Ziomek.

W programie można skorzystać z wyszukiwarki, aby zobaczyć, gdzie szukać Perseidów. Wystarczy zacząć wpisywać angielską nazwę Perseids i wybrać pierwszą propozycję na liście wyszukiwania. Aplikacja zmieni tryb pracy i dużą strzałką na ekranie będzie podpowiadać, w którą stroną należy patrzeć, aby zobaczyć jak najwięcej spadających gwiazd.

Sky Map nie jest oczywiście jedyną aplikacją, która pozwala w ten sposób obserwować niebo i spadające gwiazdy. Inna propozycja to Star Walk 2 dostępna na Androida oraz iOS-a. Więcej o tej aplikacji (oraz innych dostępnych) pisaliśmy w ubiegłym roku. Warto bowiem wiedzieć, że szczyt widoczności Perseidów zawsze przypada na pierwszą połowę sierpnia, przez co można je obserwować co roku.

Jeśli chcesz wykorzystać okazję i zrobić niepowtarzalne zdjęcia nieba z Perseidami, musisz się do tego właściwie przygotować. Więcej na ten temat przeczytasz na Fotoblogii.