Personel Madar to oprogramowanie wspomagające pracę w działach kadrowo-płacowych, umożliwiające ponadto ewidencję czasu pracy oraz współpracę z programem płatnika. Doskonale radzi sobie ono z obsługą niewielkich przedsiębiorstw, ale również nawet kilkuset osobowych firm.

Głównym składnikiem programu są moduły Kadry i Płace. Umożliwiają one odpowiednio rejestrację i analizę danych o pracownikach, zawartych umowach, nieobecnościach w pracy, a także obsługę wszelkich zagadnień związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń pracownikom, zarówno zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, jak i innych umów np. umowy-zlecenie. Z ich pomocą możliwe jest planowanie i rejestrowanie czasu pracy, tworzenie harmonogramów pracy dla pracowników pracujących w różnych systemach (ciągły, brygadowy) oraz obsługa różnych systemów płacy.

Personel Madar wyposażony został także w funkcję karty pracy do ewidencji wykonanych czynności przez poszczególnych pracowników z podziałem na kontrahenta. W aplikacji nie zabrakło również opcji RCP do tworzenia listy obecności, na bazie danych ręcznie wprowadzanych do komputera lub ewidencjonowanych elektronicznie z wykorzystaniem czytnika kart.