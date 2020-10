Photo Mechanic 6.5215

Po​bierz program

Photo Mechanic to profesjonalny program do przeglądania, katalogowania i porównywania zdjęć z wielu kart pamięci, zanim trafią na dysk lub do programu do edycji.

Photo Mechanic wyróżnia się na tle innych przeglądarek zdjęć możliwością zaawansowanego zarządzania ocenami i metadanymi. Poza tradycyjną przeglądarką informacji EXIF dołączonych do każdego zdjęcia, Photo Mechanic pozwala dodawać także informacje o zleceniu, klientach, prawach autorskich i tym podobne, które przydadzą się w pracy zawodowego fotografa. Po uzupełnieniu informacji można szybko przekazać zdjęcia do programu do obróbki.

Ponadto Photo Mechanic pozwala przeglądać pojedyncze zdjęcia w powiększeniu, obejrzeć histogram i wstępnie wykadrować zdjęcie. Podczas przeglądania kolekcji można włączyć widok porównywania i zobaczyć dwa zdjęcia obok siebie. Oceny można dodawać w postaci gwiazdek i kolorowych etykiet.

Z wersji próbnej Photo Mechanic można korzystać przez 30 dni.