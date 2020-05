PhotoFilmStrip 3.7.0

Pobierz program

PhotoFilmStrip to darmowe i bardzo proste narzędzie, pozwalające tworzyć materiały wideo na bazie wybranych przez użytkownika zdjęć. Umożliwia ono sprawne kreowanie ciekawych klipów, możliwych do oglądnięcia na domowym odtwarzaczu DVD, smartfonie, tablecie itp.

Aplikacja jest banalnie prosta w obsłudze, a jej funkcjonalność ograniczona została niemalże do minimum, zapewniającego możliwość szybkiego tworzenia amatorskich prezentacji wideo. Z jej pomocą za pośrednictwem zaledwie kilku kliknięć myszką stworzymy interesujący materiał wideo z ulubionymi fotografiami, dodamy do niego napisy, a następnie wyrenderujemy wyjściowy plik kompatybilny z wieloma powszechnie dostępnymi na rynku urządzeniami. W programie zabrakło niestety funkcji, pozwalającej dodawać do naszych klipów ścieżki dźwiękowej.

Efekty przejść pomiędzy poszczególnymi slajdami ze zdjęciami realizowane są poprzez przybliżanie/oddalanie oraz ruch wirtualnej kamery. PhotoFilmStrip automatycznie definiuje wszystkie przejścia w obrębie projektu, dając przy tym użytkownikowi możliwość łatwej edycji poszczególnych efektów. Z poziomu narzędzia obrócimy fotografie o zadany kąt, nałożymy na nie podstawowe filtry graficzne oraz ustalimy szybkość animacji. Gotowy projekt można zapisać do formatów AVI, MPEG i FLV.