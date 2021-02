25.05.2011 22:34 • Recenzja do wersji 6.5.2

Jeśli potrzebujesz lekkiego edytora zdjęć ze sporymi możliwościami i bez wydawania gotówki, to PhotoFiltre powinien ci przypaść do gustu. Obsługa programu jest prosta, a wszystkie narzędzia są odpowiednio posegregowane.



Aplikacja ta najbardziej nadaje się do stosunkowo prostych zadań, gdyż nie obsługuje warstw a i automatyczne dostosowywanie fotografii nie sprawuje się najlepiej. Z drugiej strony program oferuje ciekawe możliwości zaznaczania fragmentu zdjęcia, kopiowania i zapisywania kształtu zaznaczenia. Kolejnymi atutami są: duża ilość filtrów (na co wskazuje nazwa programu), wygodne narzędzie klonowania (bardzo przydatne przy retuszach) oraz szybkie działanie "magicznej różdżki".



PhotoFiltre otwiera pliki wielu formatów graficznych i zapisuje w kilku podstawowych.