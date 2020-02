Pobierz p​rogram

PhotoSync Companion to godne uwagi narzędzie, która pozwala na łatwy i wygodny transfer multimediów bezprzewodowo pomiędzy urządzeniami mobilnymi, komputerami, NAS-em czy popularnymi dyskami internetowymi działającymi w chmurze. Dzięki niemu w szybki sposób skopiujemy zdjęcia czy filmiki pomiędzy posiadanymi urządzeniami, a także stworzymy kopię zapasową cennych fotografii.

Aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze i nie wymaga od użytkownika specjalistycznej wiedzy. Wystarczy, że zainstalujemy ją na wszystkich urządzeniach, pomiędzy którymi transferowane będą multimedia, a następnie połączymy je do jednej sieci WIFI. Do poprawnego działania PhotoSync Companion nie jest wymagana żmudna konfiguracja narzędzia. Aby przesłać dane pomiędzy wspieranymi urządzeniami wystarczy przeciągnąć wybrane pliki do okna programu i zdefiniować lokalizację docelową.

PhotoSync Companion wspiera zdjęcia i klipy wideo w większości najpopularniejszych formatach - w tym pliki RAW tworzone przez profesjonalne aparaty fotograficzne. Narzędzie dostępne jest dla komputerów z systemami Windows oraz Mac OS, a także urządzeń mobilnych z Androidem i iOS-em.