PhotoWorks to wszechstronny program do obróbki zdjęć na komputer, który oferuje wiele funkcji i jest łatwy w użyciu nawet dla osób, które nie posiadają jeszcze doświadczenia z tego typu oprogramowaniem. Zaawansowane algorytmy PhotoWorks umożliwiają automatyczne ulepszanie i poprawianie zdjęć.

Ten profesjonalny edytor zdjęć posiada wiele narzędzi, dzięki którym użytkownik dostosuje balans kolorów, zretuszuje zdjęcia portretowe i poprawi perspektywę fotografii. Dostępny jest także zestaw pędzli o różnym zastosowaniu. Można ich użyć do korekty niedoskonałości skóry i na przykład wygładzić zmarszczki, ale też całkowicie usunąć wybrane obiekty ze zdjęcia.

PhotoWorks to prosty edytor zdjęć, który pomaga eksperymentować z użyciem kolorów, zmienić tło zdjęcia, nałożyć stylowe efekty i dodać napisy. To tylko niektóre z funkcji, które można znaleźć w PhotoWorks – dostępnym za darmo w wersji próbnej edytorze zdjęć na komputer, teraz do pobrania także w języku polskim.

Kilka kliknięć w programie wystarczy, żeby zmienić zupełnie niewyróżniające się zdjęcie w fotografię, która wzbudzi zachwyt!