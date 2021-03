Photoshop powiększy 4x zdjęcia bez utraty detali. Takie cuda dzięki Apple M1

Udostępnij:

Adobe wydało popularnego Photoshopa w wersji dla komputerów Apple z nowym procesorem M1. Ta specjalna wersja oferuję technologię, która dzięki dobrodziejstwom układu Apple ma pozwolić na wielokrotne powiększenie bez jakiejkolwiek utraty jakości. Z tej opcji nie będą mogli na razie korzystać posiadacze sprzętów z procesorami Intela.

Nowe rozwiązanie nazywa się Super Resolution i wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego, aby zapewnić powiększenie do 4x bez utraty poziomu szczegółowości. Co ciekawe, technologia ta potrzebuje zaledwie jednego pliku graficznego, aby dokonać usprawnień (poprzednia wersja tej funkcji potrzebowała kilku zdjęć/grafik).

fot. Adobe

Czterokrotnie zwiększona rozdzielczość to 2x więcej detali w płaszczyźnie pionowej i 2x więcej w poziomej. Może się to okazać bardzo przydatne w przycinaniu fragmentów zdjęć albo gdy zależy nam na jak najlepszej jakości materiałów do druku.

To nie jedyne ulepszenia jakie nadeszły w najnowszej wersji Photoshopa dla komputerów z Apple M1. Adobe chwali się także 50 proc. większą wydajnością tej wersji w porównaniu z tą na procesory Intela.

Warto również wspomnieć o tym, że Super Resolution trafi do aplikacji Adobe Lightroom, służącej do obróbki zdjęć.

Adobe Photoshop na Windowsa i macOS-a iOS-a jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.