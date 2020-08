​Pobierz program

Phototheca to niewielka przeglądarka graficzna, która charakteryzuje się dużą szybkością działania. Oferuje funkcje pozwalające wygodnie zarządzać pokaźną ilością zdjęć cyfrowych, a także przeglądać je i prezentować w postaci pokazu slajdów.

Fundamentem tej prostej aplikacji jest ciekawy mechanizm katalogowania fotografii. Z jego pomocą możemy selekcjonować zaimportowanie zdjęcia i przyporządkowywać je do wybranych wydarzeń lub albumów. Te ostatnie to nic innego jak standardowe katalogi z grafiką. Na uwagę zasługuje jednak tryb wydarzeń, który daje możliwość porządkowania fotografii względem danego zdarzenia, np. ślubu, narodzin dziecka, wakacyjnego wyjazdu itp., a następnie prezentowanie go na wbudowanej w programie Phototheca osi czasu lub kalendarzu. Użytkownik może oczywiście łatwo konwertować wydarzenia do postaci albumów.

Inne funkcje, w które wyposażona została Phototheca to pełnoekranowy pokaz slajdów z uwzględnieniem wybranych fotografii. Nie zabrakło również opcji ustawiania danego zdjęcia jako tapety pulpitu. Aplikacja obsługuje niestety jedynie garstkę najpopularniejszych formatów graficznych (JPEG, PNG, GIF, BMP), wśród których nie znajdziemy plików RAW z aparatów cyfrowych. Darmowa wersja ma też ograniczony rozmiar biblioteki – 5 tysięcy obrazów.