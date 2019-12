22.10.2015 21:16 • Recenzja do wersji 9.0.2

Dla mnie zdecydowanie najlepszy program do pisania w PHP. korzystam zarówno zawodowo jak i prywatnie i nie wyobrażam sobie korzystania z czegoś innego. Prawdziwy kombajn z multumem opcji i narzędzi, da się wszystko po swojemu skonfigurować. Jedyne co uznaję za niedociągnięcie to, że przy dużej ilości plików i podpiętych kilku repo do projektu po kilku godzinach przestaje oznaczać linijki które zmieniłem i dopiero po zrestartowaniu go znowu oznacza.