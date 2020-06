Pidgin 2.14.0

05.09.2011 17:20 • Recenzja do wersji 2.10.0

Wielu użytkowników ostatnimi czasy przeklina ociężałość interfejsu Gadu-Gadu, szukając lekkiej alternatywy. Taką alternatywą zdecydowanie jest Pidgin.



Program jest głównie znany z Linuksa. Gdzie jest (był) domyślnie dołączony do niektórych dystrybucji, m.in. Ubuntu.

Oferuje wszystko co jest potrzebne przeciętnemu użytkownikowi, czyli możliwość komunikowania się poprzez sieć Gadu-Gadu. Obsługiwane są najnowsze numery GG. Jest także możliwość bezproblemowego wczytania i eksportowania listy kontaktów z serwera.



Oprócz tego możemy rozmawiać przez inne sieci. Przydatna może okazać się możliwość obsługi IRC.



Interfejs Pidgina jest przede wszystkim lekki. Nie umieszczono w nim żadnych reklam z racji, że jest to oprogramowanie open source. Interfejs operuje nam także przyjazne emotikony i dźwięki.