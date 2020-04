Pięć notebooków do pracy zdalnej i nauki, w cenie do 2500 PLN. Co oferują tanie notebooki.

Udostępnij:

Praca zdalna i nauka zdalna. O ile ta pierwsza jest praktykowana od dłuższego czasu i sprawdza się w wielu branżach, tak nauka zdalna to zupełne novum. Na taką skalę jak ma to miejsce od 25 marca 2020, w dobie ograniczeń w przemieszczaniu się i w braku możliwości udziału w zajęciach w grupach. Przygotowaliśmy mocno subiektywne zestawienie komputerów przenośnych, które powinny sprawdzić się w pracy i w nauce na odległość. Do tego zakładamy, że wybrane propozycje nie zrujnują budżetu. Przyjęliśmy maksymalną kwotę zakupu w okolicach 2500 PLN.

Już na początku warto zaznaczyć, że praca pracy nierówna a maksymalny budżet jest jaki jest. Nie znajdziemy w zestawieniu mobilnych stacji roboczych do projektów CAD/CAM ani też mobilnych studiów wideo. Na tych konfiguracjach możemy co najwyżej złożyć proste wideo w programie Adobe Spark. Wracając jednak do tematu.

Pierwsze co musimy ustalić przed zakupem, to to, na czym nam najbardziej zależy. Czy będzie to wydajność procesorowa, większa pamięć RAM czy może większa pojemność magazynu na dane. A może jednak lepsza kamera wbudowana, aby nie być zmuszonym do dodatkowego zakupu? Pytań wiele, niewiadomych też, a odpowiedź nie wydaje się taka prosta. My jednak postaramy się przybliżyć pięć ciekawych konfiguracji, które można kupić w cenie około 2500 PLN.

Cena czyni cuda. Zaczynamy od najtańszej sensownej konfiguracji, która wystarczy do niewymagającej pracy zdalnej (głównie edycja, arkusze kalkulacyjne, praca w prostych programach księgowych, prowadzenie sprzedaży) i do nauki na odległość (obsługa wideo, praca na procesorze tekstu, wyszukiwanie informacji w internecie).

Asus VivoBook 14 R459UA to podstawowa konfiguracja, która zapewni w miarę sensowną wydajność w podstawowych zastosowaniach. Za wydajność odpowiada duet Intel Pentium Gold 4417U i 4 GB pamięci RAM. Do tego dysk SSD 128 GB.

Oczywiście nie zabrakło prostej kamerki do połączeń wideo i całkiem przyjemnego ekranu 14 cali. To maszyna ultra mobilna, jej waga nie przekracza 1,37 kg! Pracujesz gdzie chcesz i kiedy chcesz. Miłym dodatkiem jest podświetlenie klawiatury. A teraz najważniejsze, przytaczana konfiguracja kosztuje zaledwie 1599 PLN i to z systemem Windows. Cena zwyczajnie miażdży, w tym pozytywnym oczywiście znaczeniu.

Naszym zdaniem najciekawsza konfiguracja w okolicach 2500 PLN znalazła się w ofercie Acera. Acer Aspire A3 A315-42-R75X to maszyna, która sprosta większości stawianych przed nią zadań. Najważniejszą zmianą, która jest znakiem aktualnych czasów jest zastosowanie procesora AMD. W tym wypadku jest to mobilny Ryzen 5 3500U. Jednostka wyjątkowo wydajna, oferująca 4 rdzenie i 8 wątków! Do tego 8 GB pamięci RAM DDR4 z możliwością rozbudowy do 16 GB. Dopełnieniem jest dysk SSD 512 GB.

Warto wspomnieć, że w procesorze Ryzen znajdziemy zintegrowaną kartę graficzną Radeon Vega 8, która wydajnością bije na głowę rozwiązania Intela. To przełom, jeśli chodzi o zintegrowane rozwiązania. Jako przykład podam, że na tej karcie można zagrać w CS: GO w Full HD w 60 kl/s!. Wydajność karty jest wystarczająca do prostej edycji wideo, kodowania, dekodowania, czy też odtwarzania materiałów 4K.

W notebooku znalazła się też pojemna bateria, która powinna wystarczyć na blisko 9 godzin pracy. Wśród dodatków znajdziemy zintegrowaną kamerę o rozdzielczość HD 720. Waga opisanego notebooka nie przekracza 2 kg w wariancie z matrycą 15,6 cala. Cena opisanej konfiguracji to dokładnie 2399 PLN. Cena rewelacyjna, biorąc pod uwagę zastosowane komponenty i obecność systemu Windows 10 w wersji Home. Choć dziwi nieco brak praktycznego podświetlenia klawiatury.

A co pomiędzy? Wszak mamy najtańszą konfigurację i naszym zdaniem najciekawszą (bardzo dobra wydajność i świetna cena). Oczywiście dla zwolenników “Intel Inside” również znajdą się ciekawe propozycje.

Jedną z nich może być również rozwiązanie Acera, model Acer Aspire 3 A315-56 z procesorem Intela na pokładzie. To właściwie bliźniacza konstrukcja jak ta opisana wyżej, z tą różnicą, że za wydajność odpowiada procesor Intel Core i5 1035G1. To również 4 rdzeniowa i ośmiowątkowa jednostka, tak jak konkurent, niestety odbiega wydajnością zintegrowanej karty graficznej. W specyfikacji za to znajdziemy informację, że zastosowany dysk SSD 512 GB to rozwiązanie PCIe NVMe M.2, co może sugerować wyższą wydajność. Dziwi nieco możliwość rozbudowy pamięci RAM zaledwie do 12 GB.

Wyszczególniona konfiguracja kosztuje 2599 PLN i poradzi sobie z większością codziennych zadań zarówno w pracy jak i w nauce.

Kiedy jednak szukamy maszyny wyjątkowo przenośnej i waga blisko 2 kg to za dużo, a sprzęt ma być poręczny, aby szybko przemieścić się między kuchnią a salonem,czy tam sypialnią :) Mamy i na to rozwiązanie. Jest nim Asus VivoBook 14 X412DA-EB448T. Za świetną wydajność odpowiada ponownie procesor AMD Ryzen 5 3500U w duecie z pamięcią RAM DDR4 8 GB. Do tego dysk SSD 256 GB. Za generowanie obrazu odpowiada świetna “integra” Radeon Vega 8.

Notebook waży zaledwie 1,5 kg z baterią. Może pochwalić się 14-calową matrycą o wyjątkowo wąskich ramkach. Co ważne w górnej ramce udało się zmieścić dobrej jakości kamerkę o rozdzielczości HD720. Za to nie znajdziemy tu klasycznego gniazda Ethernet. Komunikacja tylko przez WiFi i Bluetooth. Ciekawostką jest zawias, który po otwarciu notebooka, podnosi nieco klawiaturę (trzy stopnie) co przekłada się na komfort podczas dłuższego pisania. Sprzęt wyceniono na 2399 PLN.

Ostatni notebook, który wszedł do naszego subiektywnego zestawienia to sprzęt, który nieco przekracza budżet. Jednak warto go też wziąć pod uwagę ze względu na parametry.

HP 14 oparty został o procesor Intel Core i5 1035G4, który może pracować z maksymalnym zegarem (w trybie Turbo) 3,7 GHz. Najważniejszą zmianą w stosunku do wersji procesora G1 (tej, która jest w Acerze kilka akapitów wyżej) jest zastosowana karta graficzna. Tu znajdziemy układ Intel Iris Plus, który w porównaniu do UHD Graphic może pochwalić się znacznie wyższą wydajnością praktycznie w każdym aspekcie. Kolejnym walorem nie do przecenienia jest zastosowanie pamięci 16 GB DDR4, która przyda się w obróbce dużych plików np. graficznych. To jedyna konfiguracja z taką wielkością pamięci.

Niestety dobry procesor i większa pamięć RAM zostały okupione nieco słabszą matrycą o rozdzielczości zaledwie 1366 na 768 pikseli i z błyszczącą powłoką. Tu w sukurs może przyjść dodatkowy monitor, który podłączymy do laptopa przez pełne złącze HDMI z maksymalną rozdzielczością 4K. Musimy też zmieścić się z naszymi danymi na 256 GB przestrzeni dysku SSD. Notebook został wyceniony na 2699 PLN i może znaleźć się w kręgu waszych zainteresowań.

Jak widać prezentowany sprzęt, od tego najtańszego, po ten najdroższy, jest w stanie zapewnić komponenty, które poradzą sobie z większością zadań. Niewymagających oczywiście. Choć konfiguracje z Ryzenem i Radeonem Vega, mogą nawet radzić sobie z wizualizacjami 3D a po pracy czy nauce pozwolą nawet na płynną rozgrywkę w popularne gry 3D.

Jeśli jednak macie większe wymagania co do sprzętu i dysponujecie większym budżetem, w wyborze i zorientowaniu się w sytuacji pomoże Wam nasz comiesięczny ranking notebooków, do którego lektury zachęcamy.

Na koniec warto dodać, że w tych ciężkich chwilach nie nasz sprzęt jest wąskim gardłem, a dostęp do Internetu i usług. Zarówno operatorzy telekomunikacyjni jak i infrastruktury serwerowe, które realizują różne usługi zmagają się codziennie z ogromnym obłożeniem. Przykłady spektakularnych awarii już mieliśmy okazję doświadczyć w ostatnich dniach, a największą z nich doświadczyli uczniowie pod koniec marca.

A wy? Podzielcie się komentarzem na czym pracujecie lub uczycie się w domach, i czy Wam ten sprzęt wystarcza, czy czegoś brakuje?