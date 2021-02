Pierwsza rocznica śmierci twórcy ctrl+c i ctrl+v

To dzięki niemu miliony osób na całym świecie nie muszą przepisywać wszystkiego ręcznie. Programista Larry Tesler, twórca skrótów kopiowania i wklejania, zmarł rok temu, w dniu 16 lutego 2020 r. I chociaż to właśnie jemu zawdzięczamy znaczące ułatwienie codziennej pracy, mało kto zdaje sobie sprawę, że to właśnie zasługa Teslera.

The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0 https://t.co/MXijSIMgoA pic.twitter.com/kXfLFuOlon