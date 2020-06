​Pobierz program

Pile to przykład genialnej w swojej prostocie, darmowej aplikacji do zarządzania obowiązkami, zadaniami czy projektami do realizacji.

Daje ona możliwość organizowania zadań dla więcej niż jednej osoby lub obsługi prac nad wieloma różnymi projektami. Z powodzeniem wykorzystana ona może być zarówno jako organizer osobisty, ale również program wspomagający pracę programisty czy twórcy stron internetowych.

Pile powala w niezwykle wygodny sposób zapisywać notatki z cennymi informacjami i tworzyć listy zadań (TODO) do wykonania. Ponadto, co raczej niespotykane u konkurencji, w obrębie aplikacji metodą "przeciągnij-i-upuść" możliwe jest tworzenie skrótów do istotnych dokumentów PDF, plików tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych itd., z którymi chcielibyśmy się zapoznać w późniejszym czasie.

Program stworzony został w oparciu o technologię Electron i dostępny jest dla platformy Windows, Linux oraz Mac OS.