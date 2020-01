Pobierz​ program

PingPlotter to narzędzie, które pozwala na bardzo szybkie wykrywanie problemów związanych z siecią. Powstało z myślą o wszystkich użytkownikach komputerów osobistych: graczach sieciowych, streamerach, admininistratorach VoiP i specjalistach IT.

Wielokrotnie, czy to w trakcie pracy, czy też podczas rozgrywki w trybie multiplayer dochodzi do sytuacji, w których internet zaczyna spowalniać, a komputer bardzo wolno buforuje strony lub traci połączenie z siecią na krótki czas. Bardzo często nie wiadomo, co jest tego przyczyną. Aby ją poznać, można skorzystać z PingPlotter, czyli programu do diagnostyki problemów związanych z siecią.

Narzędzie okazuje się przydatne również dlatego, że pozwala zorientować się, czy problem leży po stronie naszego peceta czy też wynika z usterki na serwerach dostawcy sieci. Samo przeprowadzenie testu nie jest skomplikowane. W odpowiednim polu wpisujemy adres strony, którą chcemy sprawdzić. Następnie obserwujemy udostępnione wykresy i dane, które wskazują, dlaczego występują błędy lub opóźnienia podczas połączenia z siecią.