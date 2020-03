Pobierz program

Plague Inc: Evolved to gra strategiczna, w której nasze zadanie polega na dopilnowaniu, by śmiercionośny wirus jak najszybciej rozprzestrzenił się po całym świecie, doprowadzając do śmierci kolejnych osób.

Kontrowersje, kontrowersje

Ze względu na wspomniane założenia w mechanice rozgrywki gra Plague Inc: Evolved zaczęła być określana mianem niezwykle kontrowersyjnej w momencie, gdy ludzie musieli zmagać się z pandemią COVID-19. Mówimy tutaj, rzecz jasna, nie o elektronicznej rozrywce, ale o prawdziwym świecie. Autorzy postawili jednak wyjść z całej sytuacji dość obronną ręką, dodając opcjonalny wariant rozgrywki stworzony we współpracy z WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) oraz GOARN (Global Outbreak Alert and Response Network).

Nie zabijaj, ratuj!

Kilka lat po premierze Plague Inc: Evolved udostępniono dodatkową opcję zabawy, która odwraca domyślną mechanikę do góry nogami. Nasze zadanie polega bowiem na zatrzymaniu epidemii wirusa. To jednak nie wszystko, bo autorzy ze studia Ndemic Creations nie tylko zapowiedzieli wspomniane, darmowe rozszerzenie, ale przy okazji poinformowali również, że przekazali 250 tysięcy dolarów na walkę z koronawirusem.

Dla jednego i wielu graczy

Plague Inc: Evolved zawiera tryb dla jednego gracza oraz umożliwia rozgrywkę wieloosobową. Multiplayer oparty na rywalizacji i współpracy dostępny jest wyłącznie za pośrednictwem internetu. W domyślnym wariancie rozgrywki możemy więc wspólnymi siłami sprawić, że wirus będzie rozprzestrzeniał się szybciej po całym świecie albo też działając w pojedynkę ścigać się z innymi, by sprawdzić, komu uda się wysłać na tamten świat jak największą liczbę mieszkańców naszej planety.

Najważniejsze cechy:

niezależna gra strategiczna

tryb dla jednego i wielu graczy

dodatkowy wariant rozgrywki udostępniony w związku z pandemią COVID-19

proste do opanowania założenia

intuicyjne sterowanie

Minimalne wymagania sprzętowe: