Plan na ferie? Zimowa wyprzedaż w x-kom!

Urządzenie z wyoskiej półki? Realme X3 SuperZoom! Jego piękna obudowa przyciągnie Twoje spojrzenie, a duży ekran pozwoli na wyświetlanie treści we wspaniałej jakości. Niesamowita rozdzielczość, czy głębia koloru zawsze będą odwzorowywać piękne obrazy. Co ważne, fani rozgrywki też znajdą coś dla siebie, a to za sprawą odświeżania wyświetlacza na poziomie 120 Hz. Natomiast jeżeli chcesz zrobić świetne ujęcie, to cztery aparaty umieszczone z tyłu obudowy wydobędą z fotografii to, co najlepsze.