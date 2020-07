Pobierz pr​ogram

Planet Horse to gra dla młodszych fanów jazdy konnej, stworzona przez studio Bandai Namco Entertainment. Gracz wcieli się w początkującą dżokejkę, która chce osiągać sukcesy na wszelkich zawodach jeździeckich. Aby mogła spełniać marzenia, będzie musiała dbać o swojego konia i trenować go, aby stał się najlepszy.

Rozgrywka w Planet Horse

Na początku gracz będzie musiał nazwać swoją postać i wybrać między siedmioma rasami koni, a do wyboru będzie nawet zebra i jednorożec. Każdy z nich może mieć różne umaszczenie, które dodatkowo można na pewnych częściach ciała dostosować. Do wyboru jest także jedna z trzech opcji płci: klacz, ogier lub wałach.

Po dokonaniu wyboru konia należy zastanowić się nad jego przyszłymi zdolnościami. Może to być koń, który będzie wszechstronnie rozwijany, ale może też być taki, który będzie przede wszystkim szybki czy skoczny. Wybór zależy od tego, jakiego rodzaju zawody będzie preferował gracz.

Kiedy wierzchowiec jest gotowy, można zacząć właściwą zabawę. W Planet Horse na gracza czekają różne zadania treningowe, dzięki którym będzie mógł rozwijać umiejętności konia. Kiedy już przyjdzie odpowiedni moment, można zacząć zawody. Za wszystkie aktywności przewidziane są trzy medale: brąz, srebro i złoto, które zdobywa się w zależności od uzyskanych punktów. Wysoki wynik na zawodach może się nawet okazać przepustką do pierwszego miejsca na podium.

Pieniądze, które postać otrzymuje za swoje sukcesy posłużą do zakupienia w sklepie siodła oraz elementów ubioru postaci i jej konia. Dostępne są różne warianty kolorystyczne i z każdą kolejną wygraną na treningach czy zawodach, odblokowywane są nowe przedmioty.

Nie można zapomnieć o dbaniu o swojego zwierzaka. Należy co jakiś czas udać się do stajni i za pomocą szczotki wyczyścić go z kurzu i błota, które zdążyło osadzić się na jego sierści. Warto też trenować, aby zwiększyć wytrzymałość konia, gdyż każdy trening i spacer jest ograniczony przez jego, malejące z czasem, siły.