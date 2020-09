Planujesz zakup laptopa? Sprawdź polecane modele na wrzesień 2020

Udostępnij:

Partnerem materiału jest x-kom.

Zakup laptopa odpowiadającego naszym potrzebom może stanowić problem. Mnogość ofert kusi, łatwo o nieprzemyślaną decyzję. Dlatego przychodzimy z pomocą – mamy dla was świeży ranking laptopów na wrzesień, przygotowany wspólnie z firmą x-kom.

Tak samo jak w poprzednich miesiącach, przegląd podzielony został na trzy kategorie - notebooki, laptopy gamingowe i ultrabooki, dodatkowo pogrupowane cenowo. W ten sposób każdy może łatwo zorientować się jakie maszyny są dostępne w posiadanym przez niego budżecie.

Spis treści

Ranking notebooków

Jak co miesiąc, nasz przegląd otwiera ranking notebooków. Laptopy tego rodzaju świetnie się sprawdzą jako sprzęt do zastosowań domowych – przeglądania internetu, oglądania filmów czy do korzystania z programów wspomagających zdalne nauczanie.

Notebooki do 2500 zł

Dell Inspiron 3593

Do 2500 złotych możemy polecić Della Inspiron 3593 z 8 GB pamięci RAM (z możliwością rozszerzenia do 32), procesorem Intel Core i3-1005G1 (2 rdzenie, 4 wątki, 1.20-3.40 GHz, 4MB cache), dyskiem 256 GB i grafiką Intel UHD Graphics. Laptop posiada matową matrycę LED o przekątnej ekranu 15,6”. Cały sprzęt waży 1,92 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki do 3000 zł

ASUS VivoBook S15

W budżecie do 3 tysięcy, idealnym wyborem będzie ASUS VivoBook S15, z procesorem AMD Ryzen™ 5 4500U (6 rdzeni, 6 wątków, 2.30–4.00 GHz, 8 MB cache), 8 GB pamięci RAM, dyskiem SSD o pojemności 512 GB i grafiką AMD Radeon™ Graphics. Ekran w laptopie jest LED-owy, matowy, o przekątnej 15,6”. Cały sprzęt waży 1,62 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki do 4000 zł

Lenovo ThinkBook 15

Polecany sprzęt w tej kategorii cenowej to Lenovo ThinkBook 15 z procesorem Intel Core i5-1035G1 (4 rdzenie, 8 wątków, 1.00-3.60 GHz, 6MB cache) i 8 GB pamięci operacyjnej (z możliwością zwiększenia do 16 GB). Matowy ekran IPS ma przekątną 15,6". Za grafikę odpowiada układ Intel UHD Graphics, a waga całkowita laptopa to tylko 1,8 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki do 5000 zł

Dell Latitude 3510

W sytuacji gdy możemy wydać maksymalnie 5 tysięcy, wybierzmy Della Latitude 3510. Laptop został wyposażony w procesor Intel Core i5-10210U (4 rdzenie, 8 wątków, 1.60-4.20 GHz, 6MB cache), 16 GB pamięci RAM (z możliwością rozszerzenia do 32) i dysk SSD 256 GB. Matowy ekran LED ma przekątną 15,6”, zaś cały sprzęt waży 1,91 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki powyżej 5000 zł

Lenovo ThinkPad T590

Kiedy posiadamy trochę większy budżet, doskonałym wyborem będzie Lenovo ThinkPad T590 z procesorem Intel Core i7-8565U (4 rdzenie, 8 wątków, 1.80-4.60 GHz, 8 MB cache), 16 GB RAM-u (z możliwością zwiększenia do 24 GB), dyskiem SSD 512 GB i grafiką Intel UHD Graphics 620. Matryca jest LED-owa, matowa, o przekątnej ekranu 15,6”. Sprzęt waży 1,91 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ranking laptopów gamingowych

Kolejna kategoria została zadedykowana graczom, którzy poszukują najmocniejszego sprzętu nadążającego za nimi w rozgrywce. Laptopy gamingowe to wydajne podzespoły, świetne chłodzenie oraz dodatki, które są przydatne w grach. Sprzęt gamingowy nie mógłby konkurować w kategorii lekkich laptopów, ale też nie tego się od niego oczekuje.

Laptopy gamingowe do 4000 zł

Acer Nitro 5

Gracze, którzy mogą wydać do 4 tysięcy, powinni zwrócić uwagę na Acera Nitro 5, ze świetnym designem oraz wydajnymi komponentami. W środku znalazł się procesor AMD Ryzen™ 5 4600H (6 rdzeni, 12 wątków, 3.00–4.00 GHz, 11 MB cache), 8 GB RAM-u (z możliwością zwiększenia do 32), grafika NVIDIA GeForce GTX 1650Ti oraz dysk 512 GB SSD. Ekran o przekątnej 15,6” jest matowy, LED-owy. Całość waży 2,12 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Laptopy gamingowe do 5000 zł

MSI GF65

W budżecie do 5 tysięcy polecamy MSI GF65 z procesorem Intel Core i5-9300H (4 rdzenie, 8 wątków, 2.40-4.10 GHz, 8MB cache), 16 GB pamięci RAM (z możliwością rozszerzenia do 32), grafiką NVIDIA GeForce RTX 2060 oraz dyskiem SSD 512 GB. Matowy, LED-owy ekran ma przekątną 15,6”, a cały sprzęt waży 1,81 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Laptopy gamingowe do 6000 zł

ASUS ROG Strix G15

W tej kategorii cenowej proponujemy ASUSa ROG Strix G15, wyposażonego w procesor Intel Core i7-10750H (6 rdzeni, 12 wątków, 2.60-5.00 GHz, 12 MB cache), 16 GB pamięci (z możliwością zwiększenia do 32 GB), dysk SSD 512 GB i grafikę NVIDIA GeForce GTX 1660Ti. Jego ekran ma 15,6”, jest matowy i LED-owy. Sprzęt waży 2,37 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Laptopy gamingowe powyżej 6000 zł

HP OMEN 15

Dla graczy, którzy szukają największej wydajności bez względu na cenę, stworzono HP OMEN 15. W środku znalazł się procesor Intel Core i7-9750H (6 rdzeni, 12 wątków, 2.60-4.50 GHz, 12 MB cache), karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q, 16 GB RAM-u (z możliwością zwiększenia do 32 GB) oraz dysk SSD 512 GB. Ekran jest matowy, LED-owy, o przekątnej 15,6”, a całość waży 2,43 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ranking ultrabooków

Ranking kończy zestawienie ultrabooków, czyli laptopów cenionych ze względu na niewielką wagę, która ułatwia transport, a także żywotne baterie umożliwiające długą pracę. Droższe ultrabooki posiadają często specyfikację radzącą sobie z najbardziej obciążającymi zadaniami oraz nowymi grami.

Ultrabooki do 3000 zł

Huawei MateBook D 14

Lekki Huawei MateBook D 14 (1,38 kg) będzie świetny dla każdego, kto szuka ultrabooka w budżecie do 3 tysięcy. Sprzęt został wyposażony w procesor AMD Ryzen™ 5 3500U (4 rdzenie, 8 wątków, 2.10–3.70 GHz, 6 MB cache), 8 GB RAM-u, dysk SSD 256 GB oraz grafikę AMD Radeon™ Vega 8. Jego matowy, LED-owy ekran ma przekątną 14,0”.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ultrabooki do 4000 zł

Dell Vostro 5490

Przy budżecie do 4 tysięcy sprawdzi się Dell Vostro 5490, z procesorem Intel Core i5-10210U (4 rdzenie, 8 wątków, 1.60-4.20 GHz, 6MB cache). W środku znajdziemy także 8 GB pamięci RAM (z możliwością rozszerzenia do 24 GB) i dysk SSD 512 GB oraz kartę graficzną Intel UHD Graphics. Ekran jest matowy, LED-owy, o przekątnej 14”, a sprzęt waży 1,49 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ultrabooki do 5000 zł

Apple MacBook Air

Propozycją do 5 tysięcy jest MacBook Air od Apple, ze świetnym wyświetlaczem Retina. Jeżeli chodzi o konfigurację, to w środku znalazły się: procesor Intel Core i3-1000NG4 (2 rdzenie, 4 wątki, 1.10-3.20 GHz, 4MB cache), 8 GB pamięci RAM, grafika Intel Iris Plus Graphics i dysk 256 GB SSD. Ekran jest błyszczący, przekątna ma 13”, a cały sprzęt waży 1,29 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ultrabooki do 6000 zł

MSI Prestige 14

Kiedy interesują nas ultrabooki do 6 tysięcy, zwróćmy uwagę na MSI Prestige 14. Został on wyposażony w procesor Intel Core i7-10710U (6 rdzeni, 12 wątków, 1.10-4.70 GHz, 12MB cache), 16 GB RAM-u, grafikę NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q oraz dysk SSD 512 GB. Przekątna ekranu (LED, matowy) ma 14”, a laptop waży 1,27 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ultrabooki powyżej 6000 zł

Microsoft Surface Book 3

Przegląd ultrabooków zamykamy Surface Bookiem 3 od Microsoftu. W środku mamy procesor Intel Core i7-1065G7 (4 rdzenie, 8 wątków, 1.30-3.90 GHz, 8MB cache), 16 GB pamięci RAM, grafikę NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q i dysk SSD 256 GB. Ekran jest błyszczący, LED-owy, o przekątnej 13,5”, a cały laptop waży 1,64 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

