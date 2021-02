Play podnosi ceny usług na kartę. Sprawdź co się zmieni

Udostępnij:

W sierpniu ubiegłego roku P4 sp. z o.o. zmienił cennik taryf "na kartę". Teraz operator poinformował o kolejnej podwyżce cen, która wejdzie w życie już niebawem.

Począwszy od 23 marca 2021 roku zmienią się ceny połączeń oraz wiadomości SMS i MMS w ofertach Play na kartę. Jest drożej, ale podwyżka nie jest zbyt drastyczna. Dla osób korzystających dość rzadko z telefonu będzie raczej niezauważalna. Zmiany dotyczą także klientów usługi Red Bull Mobile.

Klienci Play na kartę zapłacą 39 groszy (o 4 grosze więcej) za minutę połączenia głosowego lub wideo do każdego z krajowych operatorów sieci komórkowych i stacjonarnych. Z kolei w ofertach odNowa i Rok ważności konta cena analogicznych połączeń wzrośnie z 39 groszy do 45 groszy. Podrożeją także wiadomości SMS.

Cena wysłania SMS do operatorów wszystkich sieci komórkowych w Polsce wzrośnie z 20 groszy do 25 groszy. Zmiana ceny dotyczy wszystkich ofert oprócz "Play na Kartę odNowa". Z kolei cena MMS na e-mail oraz MMS w roamingu w strefie Euro i ze strefy Euro wzrośnie z 40 groszy do 45 groszy.

Play poinformował także o wprowadzeniu nowej oferty promocyjnej. "Promocja dla Wielkiej Brytanii" umożliwi klientom mniejsze opłaty za korzystanie z usług na terenie UK, pomimo że państwo to nie jest już członkiem Unii Europejskiej. Klienci mogą skorzystać także z pakietów, które oferują nielimitowane wiadomości SMS i połączenia, a także pakiet internetowy. Są to: