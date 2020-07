Pobierz​ program

PlayMemories Home to narzędzie służące do zarządzania multimediami znajdującymi się na dysku twardym komputera i innych nośnikach. Program umożliwia również edytowanie filmów i zdjęć na wiele rozmaitych sposobów.

Jeśli dysponujemy sporą biblioteką zdjęć czy filmów, których nie chcielibyśmy utracić na przykład w wyniku awarii, warto zalogować się do darmowego serwisu PlayMemories Online, by móc przechowywać swoje multimedia „w chmurze”. Wspomniana usługa oferuje 5 GB wolnego miejsca na serwerze. Skoro już o funkcjach sieciowych mowa, to warto dodać, że PlayMemories Home zawiera opcję udostępniania plików za pośrednictwem popularnych serwisów społecznościowych.

PlayMemories Home pozwala na sortowanie multimediów wg rozmaitych kryteriów (np. po dacie utworzenia), a możliwość wyświetlania drzewka folderów sprawia, że wyszukanie potrzebnych katalogów staje się dużo prostsze. Każdą z posiadanych fotografii możemy dowolnie edytować, usuwając np. efekt czerwonych oczu czy też kadrując obraz.

Za pomocą PlayMemories Home uruchomimy zdjęcia jako pokaz slajdów. To najlepsze rozwiązanie, by pokazać wszystkie fotografie z uroczystości rodzinnej bądź wakacji. Ponadto istnieje możliwość stworzenia filmu poklatkowego, w którym znajdą się obrazy wybrane przez użytkownika.