PlayStation 4 sprzedaje się świetnie. Może dogonić PS2

Sprzedaż PlayStation 4 co prawda zwalnia, bo kończy się obecna generacja konsol, ale jest ona nadal imponująca. Firma Sony właśnie pochwaliła się wynikami finansowymi – do tej pory rozeszło się 108,9 miliona egzemplarzy PS4.

W trzecim kwartale fiskalnym roku 2019 (czyli okresie do 31 grudnia 2019) Sony zanotowało 20 proc. spadek przychodów, który wyniósł 1,46 miliarda dolarów. Nie są to bynajmniej złe wieści, gdyż spadki dotyczą wszystkich producentów konsol, w tym Microsoftu, który odnotował 21 proc. skok w dół w analogicznym okresie. Mimo wszystko firmie udało się w trzech ostatnich miesiącach roku kalendarzowego 2019 sprzedać 6,1 mln egzemplarzy swoich konsol.

Total sell in for the PlayStation 4 has reached 108.9 million units as of December 31st 2019.



The console shipped 6.1 million units in the final quarter of 2019, down from 8.1 million units last year. Now approaching end of lifecycle. pic.twitter.com/DlkBj8PuHU