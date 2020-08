PlayStation 5: Kontroler do PS4 zadziała z PS5. Jest jednak mały haczyk

Udostępnij:

PS5 pozwoli nam grać w tytuły z PlayStation 4. Można by więc założyć, że przynajmniej część akcesoriów z PS4 zadziała także na PlayStation 5. I tak właśnie będzie. Firma Sony ujawniła właśnie na swoim blogu szczegóły na temat kompatybilności kontrolerów.

Jest tutaj jednak mały szkopuł co do DualShocka 4…

PS5: DualShock 4 zadziała z konsolą, ale nie w grach na nową generację

Japońska korporacja wyjawiła w najnowszym wpisie, że pady z PS4 będą współpracować z PlayStation 5, ale nie użyjemy ich w nowych grach stworzonych pod tę konsolę.

Powód? Sony wierzy w to, że gry z nadchodzącej generacji powinny wykorzystywać w pełni nowe funkcje przeznaczonego pod PS5 kontrolera DualSense.

Oznacza to, że zarówno DualShock 4, jak i wszelkie pady firm trzecich pod PS4 posłużą co najwyżej do rozgrywki w tytułach dostępnych przez kompatybilność wsteczną. Chcecie nowości? Tutaj będzie już konieczny kontroler DualSense.

DualSense - nowości w padzie do PS5

Nowy pad pod PS5 ma wyróżniać się "haptycznymi wibracjami", czyli subtelnie pokrywającymi całą powierzchnię kontrolera. Ponadto kontroler będzie posiadać nowy rodzaj spustów, które imitują opór przedmiotu, z którego chcemy korzystać (np. inaczej będziemy strzelać z łuku, a inaczej z karabinu maszynowego). Oprócz tego możemy też liczyć na wbudowany mikrofon - ale szczegółów zastosowania w grach jeszcze nie znamy. Ostatnią nowością ma być przycisk "Create", którego dokładnego sposobu działania Sony także nie ujawniło.

A jaką strategię ma konkurencja?

Xbox, który mocno przegrywa walkę w 8. generacji konsol, postanowił pójść konsumentom na rękę i Xbox Series X będzie w pełni obsługiwał we wszystkich swoich grach kontrolery z rodziny Xbox One. Kompatybilność rodziny Xbox działa także w drugą stronę - pady od Xbox Series X będą się "lubić" także ze starszymi konsolami. Bez wyjątków.

A jak wam się podoba pomysł z tymi kartami SSD do Xbox Series X? 🤔 Mnie się przypominają czasy Xbox 360 😁 https://t.co/RS9yKUIvRK — Jakub Krawczyński (@SaltTehFries) July 23, 2020

Tutaj akurat Microsoft nie dokonał zbyt wielu zmian wizualnych i funkcjonalnościowych. Doszedł przycisk "Share" do szybkiego udostępniania zrzutów ekranu i filmików, a także hybrydowy "krzyżak" znany z Xbox Elite Controller Series 2. Sam pad jest nieco inaczej wyprofilowany, ale to jedynie ewolucyjna zmiana.

Nowy kontroler do Xbox Series X wprowadzi także technologię Dynamic Latency Input, która jeszcze bardziej zredukuje input laga w rozgrywce.

Obydwie konsole ukażą się w ostatnim kwartale 2020 roku.