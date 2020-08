PlayStation 5: Sony ma ważny komunikat o nowej konsoli. Mamy go usłyszeć w sierpniu

Udostępnij:

Firma Sony na niedawnym zebraniu finansowym chwaliła się pozytywnymi wynikami. Wypłynęła stamtąd również ważna informacja o PS5.

Jak donosi Bloomberg, japoński gigant ma do zakomunikowania ważne wieści odnośnie PlayStation 5 w tym miesiącu. Wiodący portal technologiczno-ekonomiczny powołuje się na jednego z pracowników Sony.

Nie wiemy jednak, kiedy dokładnie Sony zdecyduje się na następne duże ogłoszenie, ani z jakiego rodzaju informacją będzie się ono wiązało.

Najważniejszą niewiadomą odnośnie samej konsoli jest rzecz jasna jej cena, tak wariantu z napędem 4K Ultra HD Blu-ray, jak i bez niego.

Warto tutaj przypomnieć lipcowe ogłoszenie szefa marketingu PlayStation, Erica Lempela, który zapowiedział, że zamówienia przedsprzedażowe będą zakomunikowane z odpowiednym wyprzedzeniem. - Nie nadejdą one znienacka - mówił pracownik Sony w wywiadzie z Geoffem Keighleyem.

PlayStation 5: jednak starczy dla wszystkich? Sony mocno podkręca produkcję https://t.co/QqFeb1Otze — dobreprogramy (@dobreprogramy) July 15, 2020

Niedawno pojawiły się poważne doniesienia, także od Bloomberga (oraz japońskiego dziennika ekonomicznego, Nikkei), że Sony będzie w stanie wyprodukować dwa razy więcej egzemplarzy PS5 niż planowano.

Co ciekawe, grzebanie w kodzie źródłowym strony z prezentacją PlayStation 5 wyjawiło, że Sony planowało ograniczenie zamówień do jednej sztuki konsoli na gospodarstwo domowe. Nie wiadomo jednak, czy firma faktycznie wprowadzi taki limit.

Sony: imponujące wyniki sprzedaży PS4, gier i usług

Z zebrania finansowego dowiedzieliśmy się, że PlayStation 4 rozeszło się obecnie w nakładzie 112,3 mln egzemplarzy. W trakcie pandemii zainteresowanie grami było wyjątkowo duże, a co ciekawe, aż 74 proc. sprzedaży gier stanowiła dystrybucja cyfrowa (bezpieczniejsza niż kupowanie wersji pudełkowej w sklepie). W przeciągu trzech ostatnich miesięcy rozeszło się imponujące 91 mln egzemplarzy gier na PS4.

Pomimo spadku sprzedaży samych konsol oraz fizycznych kopii gier (o 22 proc.), sprzedaż cyfrowa zwiększyła się aż o 83 proc. rok do roku (3,72 miliarda dolarów). Łączny przychód wyniósł 5,65 mld dol.

Inną ważną informacją jest to, że w chwili obecnej usługa abonamentowa PlayStation Plus (służy m.in. do rozgrywki w sieci) ma ponad 45 milionów subskrybentów.

Ogólnie Sony przewiduje, że premiera PS5 przełoży się na 31-procentowy wzrost przychodów.