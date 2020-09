PlayStation 5: Sony przeprasza za chaos z przedsprzedażą

Nie tylko Nvidia doświadczyła ostatnio zamieszania z wprowadzeniem do sprzedaży nowego sprzętu. Wcześniej podobne problemy przytrafiły się Sony z PlayStation 5. Kłopotliwa sytuacja wynikła jednak ze sposobu i wyprzedzenia z jakim udzielono informacji o uruchomieniu zamówień przedsprzedażowych.

Prezentacja PlayStation 5 Showcase miała miejsce 16 września 2020 r. Po jej zakończeniu firma Sony ogłosiła na Twitterze, że przedsprzedaż ruszy następnego dnia, 17 września 2020 r. Tymczasem sieci supermarketów w USA postanowiły – wbrew komunikatowi Sony – uruchomić przedsprzedaż dosłownie kilka minut po końcu prezentacji PS5.

Jak nietrudno się domyślić – powstał ogromny chaos. Konsole wyprzedały się w kilka minut. Niektórzy sprzedawcy ostrzegli także nabywców, że ich konsole mogą dotrzeć po dniu premiery (12 listopada 2020 r. w USA). Co ciekawe, w sierpniu 2020 r. Sony umożliwiło chętnym zarejestrowanie się na własnej stronie, aby otrzymać powiadomienie o uruchomieniu przedsprzedaży. Jednak nigdy takie powiadomienia do konsumentów nie dotarły.

When will #ps5 pre-orders start? PlayStation worldwide marketing head Eric Lempel says they will give gamers plenty of advance notice. #SummerGameFest pic.twitter.com/ga08j8IvWD