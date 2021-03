PlayStation 5, Xbox Series X i FidelityFX Super Resolution? To cios dla graczy PC

Udostępnij:

AMD od dawna mówi o FidelityFX Super Resolution , będącej odpowiedzią na technologię DLSS Nvidii. Lisa Su wspominała o niej wielokrotnie podczas prezentacji ostatnich kart graficznych z rodziny RDNA 2. W czasie wczorajszej premiery nowego modelu RX 6700 XT również wspomniano o FideltyFX.

Podczas prezentacji Scott Herkelman z AMD nie mówił w sposób bezpośredni o implementacji FidelityFX Super Resolution w konsolach nowej generacji. Jednak Linus Sebastian z kanału LinusTechTips zauważył coś, na co większość z oglądających nie zwróciła uwagi, albo ma jakieś przecieki. Stwierdził, że technika FidelityFX Super Resolution trafi do całej rodziny układów RDNA 2. Oznacza to, że także do GPU zastosowanych w PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

"Najwyraźniej zamiast spieszyć się z [FidelityFX Super Resolution] tylko z jedną nową kartą z najwyższej półki, chcą, aby była wieloplatformowa w każdym znaczeniu tego słowa. Więc tak naprawdę chcą, aby działała na wszystkich ich układach GPU, w tym także na konsolach, zanim pociągną za spust. Byłoby miło mieć go gotowego do czasu uruchomienia kart, ale jak widzieliśmy w przypadku NVIDIA DLSS 1.0 w porównaniu z DLSS 2.0, lepiej poczekać (na gotowy produkt)" - mówił Linus.

Nadal nie wiemy, kiedy spodziewać się wprowadzenia FidelityFX Super Resolution. Konkurencyjna technika DLSS 2.0 Nvidii działa w tym momencie fenomenalnie. W grach takich jak Call of Duty: Black Ops Cold War potrafi zrobić ogromną różnicę. Niekiedy dzięki DLSS 2.0 można zyskać nawet 40-60 FPS. Tak wyglądało to w przypadku mojego zestawu AMD Radeon 7 5800X + GeForce RTX 3070.

FidelityFX także na konsolach PS5 i Xbox Series X/S? To świetna wiadomość

Jeśli Sebastian Linus ma rację w sprawie FidelityFX Super Resolution, to fani konsol mają powody do zadowolenia. Właściwie to nie istnieją powody, dla których AMD miałoby rezygnować z implementacji tej techniki w układach dla konsol PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

AMD FidelityFX Super Resolution podobnie jak Nvidia DLSS 2.0, ma bazować na algorytmach sztucznej inteligencji. Według ostatnich doniesień, prezentację tego rozwiązania zobaczymy jeszcze wiosną tego roku. Z kolei premiera ma zbiegać się czasowo z udostępnieniem sporego pakietu sterowników dla układów Radeon. Wśród nich, mają się znaleźć także poprawki dla Radeon Boost, czyli innej techniki dynamicznego zmieniania rozdzielczości ekranu. Istnieje plotka, że premiera sterowników odbędzie się tego samego dnia, co karty graficzne RX 6700 i RX 6700 XT.