PlayStation 5 – cena w Polsce. Krajowy oddział wydaje komunikat

Po tym, jak poznaliśmy sugerowane ceny detaliczne konsol z rodziny PlayStation 5 w strefie euro, krajowy oddział Sony potwierdził także ceny w złotówkach. Niemiłe zaskoczenie: będą wyższe niż wynika z kursu walut, choć tylko nieznacznie.

Obydwa modele PlayStation 5—a więc zarówno ten klasyczny, jak i pozbawiony napędu—trafią do polskich sklepów 19 listopada br. W cenie, odpowiednio, 2299 oraz 1849 zł.

Dla odniesienia, konkurencyjny Xbox Series X kosztować będzie 2249 zł, choć jego globalna europejska cena jest identyczna i wynosi również 499 euro. Tymczasem Xbox Series S to wydatek rzędu 1349 zł, ale należy pamiętać, że—prócz braku napędu—ma m.in. także zauważalnie słabszy układ graficzny i dwukrotnie mniej pojemny dysk.

Przy czym urządzenia Microsoftu zadebiutują nieznacznie wcześniej od rywali, a konkretniej 10 listopada. To jednak raczej dla nikogo nie powinno być czynnikiem decydującym.

Co może być bardziej dotkliwe, to fakt, że w kuluarach mówi się o bardzo niskiej dostępności sprzętu spod szyldu PlayStation. Przynajmniej w pierwszych tygodniach sprzedaży. Niewykluczone więc, że wielu zdecydowanych na zakup swoje odczeka. Albo dopłaci spekulantom tak, jak miało to miejsce w okresie premiery PS4.