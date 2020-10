PlayStation 5 i interfejs konsoli. Sony wreszcie pokazało, jak działa PS5

Udostępnij:

Sony przez długi czas milczało w sprawie tego, jak będzie wyglądać interfejs i menu konsoli PlayStation 5. Cisza została jednak przerwana, a firma podzieliła się 11-minutowym nagraniem pokazującym wygląd i funkcjonalność PS5.

Mamy do czynienia ze sporymi zmianami i nowym UI, chociaż pewne elementy filozofii projektowania pozostały. Mówię przede wszystkim o poziomej nawigacji systemowej.

Największą zmianą jest centrum kontroli, które wywołujemy przyciskiem "PlayStation" na kontrolerze DualSense. Tutaj będziemy mogli podejrzeć, którzy znajomi są aktualnie aktywni, zmienić ustawienia, podejrzeć stan pobieranych gier, rozpocząć czat grupowy i wiele innych. Wszystko bez wychodzenia z gry.

Z innych istotnych zmian, od teraz sklep PlayStation Store będzie zintegrowany z menu konsoli i bezpośrednio dostępny bez konieczności czekania aż się załaduje (jako osobna aplikacja). Ponadto ekran główny konsoli pozwoli nam na szybki podgląd tego, w co grają nasi znajomi i możliwość szybkiego przyłączenia się do nich.

Nowością jest także system pomocy w grach ("Game Help"), który działa podobnie niczym aplikacja TrueAchievements na starszej wersji systemu Xbox One. Przeglądając listę osiągnięć czy wyzwań, bez odrywania się od gry, można odpalić nagranie pokazujące jak poradzić sobie z danym fragmentem, aby zdobyć trofeum. Obraz z podpowiedzią można sobie przypiąć w trybie obrazu w obrazie. Game Help wymaga subskrypcji PlayStation Plus i jest obsługiwane w wybranych grach.

Inna zmiana dotyczy czatu grupowego, który można również szybciej wywołać bezpośrednio z poziomu gry, a dodatkowo PS5 pozwala na udostępnianie obrazu z tytułu, w który obecnie gramy. Nasi znajomi mogą więc podejrzeć, co w tej chwili porabiamy (i wzajemnie), a okienko z obrazem można przypiąć w dowolne miejsce.

To z grubsza najistotniejsze zmiany, jakie Sony pokazało w tym pierwszym filmiku z UI. Firma ma jednak jeszcze pokazać inne funkcje w najbliższym czasie.