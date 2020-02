PlayStation 5 i nowy Xbox: lepsza grafika czy ekskluzywne gry? Zaskakujące wyniki ankiety

W 2015 znana firma analityczna Nielsen zapytała amerykańskich konsumentów o to, co skłoniło ich najbardziej do kupna poszczególnych konsol. Najczęściej padającymi odpowiedziami w przypadku PlayStation 4 były między innymi: lepsza rozdzielczość, biblioteka gier i większa wydajność konsoli. Z kolei dla nabywców Xbox One najbardziej liczyła się lojalność wobec marki, innowacyjne funkcje (które w większości potem Microsoft usunął) oraz gry na wyłączność.

Od tamtego czasu minęło niemal pięć lat, a funkcjonalność konsol znacząco się zmieniła. Jak się okazuje, preferencje konsumentów także. Ed Boon, legenda branży i twórca serii Mortal Kombat, podrzucił na Twitterze ankietę na temat tego, co jest najważniejsze dla graczy w następnej generacji konsol, czyli tej z PlayStation 5 i Xbox Series X. Odpowiedzi do wyboru były cztery, a ta najczęściej padająca może okazać się zaskoczeniem.

Zagłosowało łącznie 50 295 osób, spośród których 37,5 procent uznało, że to przystępna cena jest najważniejszym czynnikiem decydującym o zakupienie konsoli. Na drugim miejscu stała kompatybilność wsteczna (30 proc. odpowiedzi), czyli możliwość odtworzenia gier z konsol poprzedniej generacji. Funkcja ta dopiero jest dostępna na wyłącznie jednej z obecnej konsol, Xbox One, i to dopiero od czerwca 2015 roku.

Na dalszy plan zeszła lepsza grafika, która zdobyła 19,2 proc. odpowiedzi. Na szarym jednak końcu, co może okazać się niemałą niespodzianką, znalazły się gry na wyłączność. Zaledwie 13,2 proc. osób odpowiadających na pytanie Boona wybrało taką odpowiedź. Oczywiście, aby być w pełni fair, należy zaznaczyć, że ankiety Nielsena i Eda Boona nie są w 100% porównywalne, ale na pewno oddają obraz zmieniających się trendów w branży (np. gdy Nielsen przeprowadzał swoje badanie, nie było jeszcze kompatybilności wstecznej).

