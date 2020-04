PlayStation 5 i rzekoma cena w Polsce: nie, nikt jej jeszcze nie podał

Udostępnij:

Znamy cenę PlayStation 5 w Polsce, polski sklep podał cenę PlayStation 5, PlayStation 5 w pierwszym polskim sklepie – takie lub podobne nagłówki od paru dni zalewają krajowe serwisy technologiczne. Ale ile mają wspólnego z prawdą? Odpowiedź brzmi: nic.

Genezą informacji jakoby Sony ujawniło cenę PS5 stał się fakt, że sklep Proshop.pl dodał rzeczony sprzęt do swej bazy produktów, w sprecyzowanej cenie ponad 4 tys. zł.

Pierwszym fake'em w tym przypadku jest jednak już nazwanie Proshop.pl sklepem polskim. Nie jest to sklep mieszczący się w Polsce, nigdy nim nie był i nawet nie stara się czegokolwiek innego insynuować. Sklep Proshop.pl należy do duńskiej firmy Proshop ApS, co przeczytamy wprost na jego stronie. Co więcej, operuje duńskim rachunkiem bankowym i stamtąd też wysyła towar.

Owszem, ma polską wersję językową witryny i polski numer NIP. Wystawia także faktury VAT, a nie naciągane VAT-marża jak niesławna Bestcena. Mimo wszystko, bez choćby jednego magazynu w Polsce, Proshop.pl ciężko zaklasyfikować jako firmę polską.

Teraz – jakimś niezrozumiałym zrządzeniem losu, pojawienie się rekordu Sony PlayStation 5 w tym właśnie, duńskim sklepie, zostało zinterpretowane jako ujawnienie ceny PlayStation 5 w Polsce. I stało się to w momencie, gdy jeszcze żadna hurtownia nie przyjmuje zamówień na ten sprzęt, a samo Sony nie ujawnia choćby ceny w dolarach czy jenach.

Trzeba za to przyznać włodarzom sklepu jedno: świetnie umieją w reklamę

Dodając produkt do bazy z dużym wyprzedzeniem, sklep zapewnił sobie przede wszystkim rozgłos. Bo o cenie PlayStation 5 napisało co najmniej kilka znaczących serwisów. Zadbał również o pozycjonowanie, jako że URL został zaindeksowany i zbiera już spory ruch, w tym z odnośników. Od strony prawnej – zasłonięto się adnotacją o niemożliwości podania czasu dostawy.

Do czasu ujawnienia ceny PS5, małe sklepiki będą wyłącznie spekulować. A jeśli już komuś ufać w tym temacie, to lepiej, aby były to sprawdzone źródła branżowe.