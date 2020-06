PlayStation 5 na zdjęciu z fabryki: konsola jest naprawdę gigantyczna

O tym, że PlayStation 5 jest konsolą dużą, nikogo już raczej uświadamiać nie trzeba. Teraz jednak, dzięki zdjęciu wykonanemu w fabryce, możemy zobaczyć jak dużą.

Zasadniczo rzecz ujmując, już oficjalne rendery przedstawione przez Sony jak na dłoni pokazywały, że PS5 do sprzętów filigranowych nie należy. Jak ustalono na bazie szczeliny napędu i portu USB, jest to zdecydowanie największe spośród dotychczasowych PlayStation.

Niniejszym gabaryt widać bardziej obrazowo. Nawet jeśli Azjata pozujący na zdjęciu ma około 165-170 cm wzrostu, to urządzenie i tak przytłacza rozmiarami.

The possible first image of #PS5 from the factory? Posted on resetera, no source cited.



It's big, not as big as many made it out to be. pic.twitter.com/q5op0p6Wud