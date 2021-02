PlayStation 5: pojawiły się zdjęcia IR układu i ujawniają pewną ciekawostkę

Choć spekulowano o tym od dłuższego czasu, to jednak w końcu zyskujemy ostateczne potwierdzenie tej teorii: grafika PS5 tylko częściowo bazuje na architekturze AMD RDNA2.

Od momentu kiedy Sony ujawniło specyfikację PlayStation 5, wskazując na obecność karty graficznej w najnowszej architekturze AMD RDNA2, w sieci rozgorzała dyskusja, jak dokładnie zbudowane jest GPU konsoli. Oczywiście dla użytkownika końcowego nie ma to wielkiego znaczenia, ale entuzjaści nie odpuszczali. Oto rozwiązanie zagadki.

A przynajmniej nie do końca, bo nie ma bloku Infinity Cache, czyli 128 MB szybkiej pamięci podręcznej zwiększającej efektywną przepustowość pamięci VRAM. Żeby jednak oddać sprawie uczciwość – w analogiczny sposób okrojono układ graficzny konkurencyjnego Xboksa Series X.

A first quick and dirty die-shot of the PS5 APU (better SWIR image will follow). It looks like some Zen 2 FPU parts are missing. pic.twitter.com/PefXCxc3G1