PlayStation 5: premiera i gry. Sony ma dla graczy świetne wieści

Udostępnij:

Firma Sony opublikowała raport na temat wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działania związane z marką PlayStation. I są to dobre wieści dla graczy.

PlayStation 5 ukaże się pod koniec 2020, gry nie będą opóźnione

Najważniejsza informacja, jaką Sony podało do informacji publicznej to potwierdzenie tego, że konsola PS5 wejdzie do sprzedaży pod koniec tego roku. Jest to o tyle istotne, że wcześniej wielokrotnie pojawiały się wobec tego wątpliwości.

New info from PlayStation on COVID-19 impact.



Main point is PS5 still on track for holiday. pic.twitter.com/V720g70ZVk — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 13, 2020

Firma użyła określenia "holiday season", a więc w branżowym nazewnictwie chodzi o ostatni kwartał roku, kiedy "święta" w amerykańskim rozumieniu utożsamiane są z okresem "Black Friday", a więc okolice trzeciego tygodnia listopada.

Warto tutaj również podkreślić drugą ważną informację – COVID-19 nie wpłynął w żaden negatywny sposób na tworzenie gier na PlayStation 5. Tak więc, jeśli dojdzie nawet do jakichś opóźnień, to będą one minimalne.

Here is Sony's full statement on impact from COVID-19 on PlayStation. pic.twitter.com/glWqWf6kVP — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 13, 2020

Tradycyjnie konsole, od czasów Xbox 360, ukazywały się właśnie tuż przed Black Friday. Co ciekawe, to właśnie od roku 2005, czyli premiery tamtej konsoli - Czarny Piątek stał się najbardziej "ruchliwym" dniem w roku jeśli chodzi o zakupy.