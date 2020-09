PlayStation 5: premiera jeszcze w listopadzie? Jeśli wierzyć ostatniej plotce

Udostępnij:

PlayStation 5, jej cena oraz data premiery konsoli. To dwa najbardziej tajemnicze hasła, które interesują fanów PS. Serwis Wccftech przedstawił dziś kilka faktów, które mogą sugerować, kiedy zadebiutuje nowa konsola firmy Sony.

Jak twierdzi Wccftech, Playstation 5 może zadebiutować nawet 20 listopada. Taką hipotezę wysnuli dziennikarze po tym, jak w przeciągu kilku godzin kilka różnych akcesoriów dla konsoli PS5 pojawiło się z datą premiery w sklepach kilku zakątków świata. Pierwsze informacje pochodzą z japonii, przesyłane przez serwis Gizmodo Japan.

Data premiery PlayStation 5 nie jest jeszcze znana, ale nowe przecieki mogą dać obraz na to, kiedy się jej spodziewać. Japoński Amazon udostępnił kilka akcesoriów, w tym podstawkę do ładowania kontrolera DualSense, a termin dostarczenia zaczyna się od 20 listopada. Natomiast w brytyjskim Amazonie zaobserwowano uchwyt ścienny firmy Floating Grip do konsoli PlayStation 5, którego data premiery do 19 listopada.

PlayStation 5 zadebiutuje tuż po Xbox Series X? To ma sens

Dopiero co poznaliśmy datę premiery konsoli nowej generacji od Microsoftu. Xbox Series X zadebiutuje 10 listopada i będzie kosztować 2249 zł, natomiast słabszą wersję znaną jako Series S wyceniono na 1349 zł. Kiedy Sony ma wydać swoją nową konsolę, jeśli nie kilka dni później? Bardzo możliwe, że plotka podchwycona przez Wccftech ma w sobie ziarenko prawdy.

Jeśli nie 20 listopada, to może w kolejnych dniach tego miesiąca faktycznie zobaczymy PlayStation 5 w sklepach. Teoretycznie, Sony zapowiedziało premierę nowej konsoli na okres Świąt Bożego Narodzenia. Jeśli jednak Microsoft ma zamiar wypuścić nowego Xboxa znacznie wcześniej, to niewykluczone, że i Sony będzie zmuszone zrobić tak samo.