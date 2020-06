PlayStation 5 w wersji deweloperskiej na szkicach projektowych. Wiemy, jak wygląda wnętrze

Udostępnij:

Do sieci trafił właśnie patent przedstawiający devkit konsoli PlayStation 5. Sam ten sprzęt, z charakterystyczną V-kształtną obudową, jest doskonale znany. Ale tylko z zewnątrz. Dokument prezentuje natomiast organizację wnętrza.

Jak wiadomo, devkity rzadko kiedy przypominają produkt konsumencki. Oczywiście są od tej reguły wyjątki, czego przykładem jest chociażby Xbox One X, ale w lwiej części przypadków zestaw deweloperski i konsola to dwa zupełnie różne urządzenia. Nie radziłbym więc traktować niniejszego materiału jako zapowiedzi tego, co przygotuje Sony dla konsumenta. Niemniej zdecydowanie stanowi on intrygującą ciekawostkę.

Okazuje się, że uwydatnione ramiona tak naprawdę dzielą wnętrze devkitu PS5 na dwie zasadnicze sekcje. Po lewej stronie znajduje się układ chłodzenia jednostki obliczeniowej w formie radiatora z komorą parową, po prawej zaś – zasilacz. Tak jedna, jak i druga część owiewane są trzema wentylatorami osiowymi ułożonymi rzędowo, co przypomina chłodzenie Xboksa 360. Tam jednak mieliśmy do czynienia z bardziej klasycznymi, monolitycznymi radiatorami.

Płyta główna wraz z napędem optycznym, wyświetlaczem diagnostycznym i resztą platformy osadzone są w dolnej części obudowy, która w nomenklaturze pecetowej pełni dla nich rolę tacki. Widać wyraźnie, że główny scalak jest tu jeden. To z kolei istotnie odróżnia devkit PlayStation 5 od Xboksa Series X, który ma nie jedną, lecz dwie płyty główne. Przypomnę, Microsoft oddzielił SoC konsoli i jego zasilanie od pozostałej logiki.