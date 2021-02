PlayStation 5 z PSVR2. Nowy zestaw VR brzmi świetnie, ale szkoda jednej rzeczy

Udostępnij:

Sony potwierdziło, że konsola PlayStation 5 otrzyma nowy hełm do rzeczywistości wirtualnej (VR). Dowiedzieliśmy się już o wstępnej specyfikacji technicznej sprzętu i spodziewanej dacie trafienia na rynek.

PSVR 2 (nie jest to oficjalna nazwa) jest obecnie w przygotowaniu i ma zapewnić "drastyczny skok w jakości i interaktywności" gier.

Sprzęt ma zpewnić nie tylko wyższą rozdzielczość, a więc bardziej szczegółowy obraz, który nie będzie już męczył oczu przy dłuższych sesjach. PSVR2 ma również oferować znacznie lepszą technologię śledzenia ruchu. Sony wprowadzi także nowy kontroler do VR, korzystający z technologii z pada DualSense.

Według Hideaki Nishino z Sony Interactive Entertainment pad do nowego zestawu VR ma wykorzystywać kluczowe funkcje z DualSense, a więc prawdopodobnie adaptacyjne spusty, czy wibracje "haptyczne" obejmujące całego pada.

Nowy zestaw VR do PlayStation 5 ma także gwarantować znacznie prostsze podłączenie - wystarczy jeden kabel zamiast dotychczasowych czterech. O ile akurat to świetna wiadomość, to jednak niektórzy mogą się czuć nieco rozczarowani, że nowy headset nie będzie bezprzewodowy.

Nowy hełm VR dla PS5 nie ukaże się w 2021 r. Na jego premierę trzeba będzie jeszcze poczekać, aczkolwiek Jim Ryan, szef SIE, powiedział w najnowszym wywiadzie z GQ, że Sony właśnie wysłało zestawy deweloperskie do sprzętu. Być może trafi więc do sklepów już w 2022 r, aczkolwiek jest to na razie spekulacja.