PlayStation 5 zobaczymy już 18 marca. Błyskawiczny kontratak Sony

Microsoft chwali się mocą Xbox Series X na lewo i prawo. W kwestii dostępu do informacji na temat nadchodzącej konsoli nowej generacji to firma z Redmond przejęła inicjatywę. Na reakcję Sony nie musieliśmy jednak czekać zbyt długo. Japońska firma właśnie zapowiedziała na 18 marca szczegółową prezentację możliwości swego nowego sprzętu.

Poznaliśmy już dokładną specyfikację Xbox Series X. Teraz kolej na Sony i PS5. Z grubsza wiemy, że nowa konsola japońskiej firmy będzie oparta o podobną architekturę sprzętu (czyli 8-rdzeniowy procesor Ryzen trzeciej generacji) oraz układ graficzny Navi. PlayStation 5 ma również oferować najgorętszy obecnie technologiczny wynalazek, jakim jest ray-tracing, wsparcie 8K, 120 FPS, a także superszybki dysk SSD. To, która z tych konsol okaże się wydajniejsza, okaże się w zastosowaniu tych wszystkich technologii oraz niuansach sprzętowych, jakim będą się one różnić.

Tomorrow at 9am Pacific Time, PS5 lead system architect Mark Cerny will provide a deep dive into PS5’s system architecture, and how it will shape the future of games.



Watch tomorrow at PlayStation Blog: https://t.co/bgP1rXMeC8 pic.twitter.com/BSYX9tOYhE