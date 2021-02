Player.pl już nie za darmo. Grupa TVN Discovery zmienia formę funkcjonowania serwisu

Udostępnij:

Od 16 lutego 2021 roku Grupa TVN Discovery zmienia formę funkcjonowania serwisu Player.pl. Od teraz wszystkie treści będą dostępne wyłącznie w płatnych pakietach. Użytkownicy platformy będą mieli do wyboru trzy progi abonamentowe.

Pierwszą opcją będzie pakiet Player, który umożliwi dostęp do całej biblioteki serwisu, z wyłączeniem Canal+, HBO i TVOD. Zawiera on wszystkie produkcje TVN Grupa Discovery (bez przerw na reklamy), wybrane formaty partnerskich grup medialnych (np. Viacom), prapremiery, produkcje Player Original oraz kolekcję discovery+, w tym discovery+ Originals. Za pakiet przez pierwsze 30 dni zapłacimy 7 złotych i 50 groszy. Koszt standardowego miesięcznego abonamentu to z kolei 15 złotych.

Drugi pakiet to "Player z reklamami". Obejmuje on identyczne treści, jak w opcji "Player", jednak w tym przypadku, produkcje będą przerywane spotami reklamowymi. Przez pierwsze 30 dni użytkownicy za subskrypcję zapłacą 4 złote, w późniejszych miesiącach, koszt abonamentu wyniesie ich 8 złotych.

Trzeci pakiet to "Player + TV", w którego ofercie znajdują się treści pakietu "Player", a także streaming niemal 30 kanałów telewizyjnych. Pakiet "Player + TV" to odpowiednik dotychczasowego "Start VOD + TV”. Jego standardowy miesięczny koszt wynosi 30 zł. Przez pierwszy miesiąc użytkownicy zapłacą jednak połowę mniej.

Nowe pakiety w Player.pl

"Chcemy uprościć model korzystania z platformy"

Do wprowadzonych zmian, na łamach portalu "Wirtualne Media" odnieśli się przedstawiciele biura prasowego TVN Grupy Discovery.

- Podobnie jak wiele światowych serwisów premium, zdecydowaliśmy się przejść na model biznesowy oparty całkowicie na subskrypcji. Rezygnujemy z podziału na AVOD i SVOD, gdyż chcemy uprościć model korzystania z platformy, a jednocześnie zapewnić widzom korzystającym z naszych usług jak najlepsze wrażenia - czytamy w specjalnym oświadczeniu.

Przypomnijmy, że od wtorku 16 lutego użytkownicy Playera będą mieli do wyboru trzy pakiety. Oto one:

Player z reklamami (8zł / 30dni, pierwszy miesiąc - 4 zł)

(8zł / 30dni, pierwszy miesiąc - 4 zł) Player (15zł / 30dni, pierwszy miesiąc - 7,50 zł)

(15zł / 30dni, pierwszy miesiąc - 7,50 zł) Player + TV (30 zł / 30 dni, pierwszy miesiąc - 15 zł)

Mobilną aplikację Player.pl na Androida i iOS-a można pobrać w naszym katalogu oprogramowania.