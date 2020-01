Pobierz prog​ram

Playnite to darmowe (licencja open-source) narzędzie do zarządzania własną biblioteką gier komputerowych. Dzięki niemu będziemy mieli dostęp do wszystkich swoich tytułów z poziomu jednej aplikacji.

W dobie gier cyfrowych musimy „przeskakiwać” między rozmaitymi usługami, by uruchomić wybraną produkcję. Niektóre z nich posiadamy bowiem na Steamie, inne znajdziemy jedynie na Originie, GOG-u, Battle.necie czy Uplayu. Możemy jednak uporać się ze wspomnianym problemem i zainstalować bezpłatną aplikację Playnite, do której zaimportujemy jedynie zainstalowane lub też wszystkie gry, jakie posiadamy w wersjach cyfrowych.

Playnite oferuje bardzo prosty i nieskomplikowany kreator, dzięki któremu krok po kroku skonfigurujemy narzędzie w momencie pierwszego uruchomienia. Poza możliwością zaimportowania gier z takich usług, jak Steam, Origin, GOG, Battle.net i Uplay, istnieje również opcja dodania gier niedostępnych w wyżej wymienionych sklepach cyfrowych (np. wersje bez zabezpieczeń DRM pochodzące ze starych czasopism).

Przygotowanie narzędzia do działania trwa raptem kilkadziesiąt sekund, wliczając w to czas potrzebny na ściągnięcie metadanych. Playnite automatycznie pobiera szczegółowe informacje na temat posiadanych przez nas tytułów (np. okładkę czy opis). Co ciekawe, aplikacja posiada także licznik czasu spędzonego w danym tytule. Chociaż opcja ta znajduje się m.in. na Steamie czy Originie, nie jest dostępna we wszystkich klientach najpopularniejszych usług cyfrowych (np. na Battle.necie).

Playnite niestety i tak wymaga uruchomienia dedykowanych klientów poszczególnych usług, więc jeśli posiadamy – dla przykładu – Grand Theft Auto V w wersji Steam, to klikając przycisk „play” w opisywanej aplikacji będziemy musieli zalogować się do platformy firmy Valve.