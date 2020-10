Pobierz prog​ram

Po zbudowaniu własnej biblioteki multimediów za pomocą narzędzia Plex Media Server, wypadałoby mieć do niej klienta zapewniającego wygodny dostęp. Tutaj z pomocą przychodzi Plex Media Player, który wraz z wydaniem wersji 1.2 stał się darmową aplikacją. Dzięki niemu zyskamy dostęp do naszych zasobów z całej sieci.

Plex Media Player składa się z dwóch interfejsów. Pierwszy, który automatycznie dostępny jest po przejściu do trybu okienka, umożliwia wygodny dostęp do przeglądania i zarządzania multimediami. Drugi, który uruchamiany jest w trybie pełnoekranowym, to przede wszystkim odtwarzacz mediów. Interfejs został stworzony zarówno z myślą o niewielkich ekranach laptopów, jak i o dużych telewizorach.

Biblioteka przedstawiana jest w formie przejrzystego interfejsu. Przy dostarczeniu odpowiedniej ilości danych, otrzymujemy duże grafiki i szczegółowe informacje opisujące dany plik. Poruszanie się po programie jest wygodne, chociaż wymaga kilku przyzwyczajeń. Nie wszystkie opcje dostępne są na ekranie, czasami trzeba wykonać odpowiedni gest, by zyskać dostęp chociażby do dodatkowych opcji.