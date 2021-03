Po co być prezesem skoro można królem? Tak przynajmniej uważa Musk

Udostępnij:

Często się mówi, że od nadmiaru pieniędzy może komuś uderzyć woda sodowa do głowy. Pozostaje otwartym pytanie, czy tak się właśnie stało z Elonem Muskiem, który postanowił… ogłosić się królem.

O tej zaskakującej wiadomości donosi serwis 4pda. Jak wynika z opublikowanego dokumentu, Elon Musk jest już nie tylko dyrektorem generalnym Tesli, ale także Technokrólem. Nie wiadomo jednak, czy Muskowi chodziło o "techno" w kontekście technologii, czy też może jest tak wielkim fanem gatunku muzycznego znanego jako techno.

Wniosek o zmianę nazwy stanowiska został złożony przez spółkę do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy w oficjalnym raporcie na formularzu 8-K. W dokumencie stwierdzono również, że Zack Kirhorn, który zajmuje stanowisko CFO, jest obecnie mianowany jako starszy nad monetą.

O ile tego rodzaju sytuacja może wydawać się co najmniej zabawna, tak należy pamiętać, że rozmawiamy tutaj o człowieku, który swojemu dziecku zdecydował się nadać imię X A A-12. Gdyby ktoś miał wątpliwości, jak wypowiedzieć to w prawidłowy sposób, to partnerka Muska wyjaśniła na swoim Instagramie, że po prostu X, tak jak litera X, a następnie A.I. tak jak byś powiedział literę A i I, co zauważył Business Insider.

Wszyskich zaniepokojonych dziwnymi zmianami firma Muska zapewnia w swoim raporcie, że panowie, zarówno Musk jak i Kirhorn, nadal będą piastować obecne stanowiska dyrektora generalnego i dyrektora finansowego. Kamień z serca wszystkich inwestorów!