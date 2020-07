Poczta Polska i cyfrowa rewolucja. Identyfikacja RFID przyspieszy wysyłki

Udostępnij:

Poczta Polska już wkrótce będzie mogła szybciej i sprawniej sortować przesyłki. Instytucji ma w tym pomóc technologia RFID służąca do bezdotykowej identyfikacji paczek.

RFID. Szykuje się rewolucja w Poczcie Polskiej

RFID to skrót od "radio-frequency identification" i oznacza dokładnie to, co angielska nazwa sugeruje, czyli identyfikację zbliżeniową za pomocą fal radiowych.

W przypadku Poczty Polskiej wprowadzenie RFID oznaczałoby pominięcie kodów kreskowych, a także - co za tym idzie - szybsze dostarczanie przesyłek do odbiorców.

RFID jest technologią dość zaawansowaną, a w przeciwieństwie do wymagającego bliskiej odległości do kontaktu NFC, identyfikacja radiowa jest skuteczna nawet jeśli obiekt jest odległy o kilka metrów.

Projekt wdrożenia RFID do Poczty Polskiej jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a jego wartość to 9 milionów złotych (z czego 6 mln jest dofinansowaniem z NCBiR uzyskanym z Funduszu Europejskiego)

- To pokazuje, że fundusze europejskie mogą stać się narzędziem do rozwoju Poczty Polskiej - mówi Tomasz Zdzikot prezes zarządu Poczty Polskiej. Zdzikot dodał również, że takiego rodzaju inicjatywy "zwiększa[ją] rentowność Spółki oraz pozwala[ją] zintegrować kierunek [rozwoju] z najnowszymi trendami".

Jakie korzyści odniesie Poczta Polska?

Wprowadzenie RFID znacznie przyspieszy proces sortowania i przydzielania paczek w centrach logistycznych Poczty Polskiej. Do tej pory stosowane skanowanie kodów kreskowych było rozwiązaniem dość powolnym.

Dzięki tej zmianie, teoretycznie nawet w najbardziej tłocznych okresach, jak np. święta Bożego Narodzenia, nie powinno być problemu z dostarczeniem dużej ilości paczek. Poczta Polska powinna być w stanie radzić sobie więc z większą liczbą przesyłek.

Technologia ma być wdrożona do III kwartału 2021 roku. Termin ten jest zależny od tego, czy nie wystąpią niekorzystne czynniki związane z pandemią.