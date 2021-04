Poczta Polska ostrzega przed oszustami. Ktoś wykorzystuje jej markę i wyłudza dane

Udostępnij:

Poczta Polska ostrzega swoich klientów przed cyberprzestępcami, którzy wykorzystują jej wizerunek w kolejnej kampanii phishingowej. W efekcie do skrzynek e-mail Polaków mogą trafiać wiadomości nakłaniające do kliknięcia w podejrzany link, który choć przypomina autentyczny adres strony Poczty Polskiej, jest do niego tylko podobny. W rzeczywistości to fałszywa strona.

Problem może się pojawić, kiedy odbiorca wiadomości uwierzy w jej treść i nie zauważy, że link prowadzi do spreparowanej strony o adresie poczta-po1ska[.]pl . Oszuści zmienili w nim literę "l" na cyfrę "1" licząc, że nie każdy zwróci na to uwagę. Poczta Polska nie podaje w tym momencie szczegółów ataku, ale zaznacza, że cyberprzestępcy próbują na fałszywej stronie przechwycić poufne lub wrażliwe dane.

Można więc jedynie przypuszczać, że odbiorca jest proszony o uzupełnienie z jakichś przyczyn swoich danych teleadresowych lub uiszczenie opłaty za konkretną usługę. W obydwu przypadkach nie ma to związku z autentycznymi działaniami Poczty Polskiej, a wszystkie wpisane w formularze dane wpadną prosto w ręce oszustów. Jeśli strona docelowa to spreparowany formularz szybkich płatności, oszuści mogą docelowo próbować ukraść pieniądze z konta ofiary.

Phishing – jak nie dać się nabrać?

Poczta Polska przypomina jednocześnie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w sieci, których przestrzeganie może pomóc uniknąć podobnych problemów w przyszłości. Najważniejsze jest między innymi dokładne czytanie wiadomości i w miarę możliwości sprawdzanie autentyczności adresów, z których są wysyłane.

Ze szczególną podejrzliwością warto również patrzeć na wszelkie wezwania do płatności i linki prowadzące do zewnętrznych witryn. Jak widać na opisywanym dziś przypadku, te są często spreparowane i nie mają żadnego związku z faktycznymi działaniami danej instytucji, a Poczta Polska jest tutaj tylko przykładem.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w komunikacie Poczty Polskiej. W treści znajdują się również znane adresy stron, które przypominają oryginalną stronę Poczty Polskiej, ale są fałszywe. Warto na nie uważać.