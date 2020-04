Poczta Polska prosi o dane wyborców. Szyfrowanie? A na co to komu

Polska nie jest gotowa na wybory ani drogą korespondencyjną, ani tym bardziej internetową. Niemniej jednak ten pierwszy wariant jest skutecznie forsowany, pomimo wielu znaków zapytania i tego, że ustawę dopiero proceduje Senat. Teraz Poczta Polska przekroczyła właśnie Rubikon, prosząc gminy o przesłanie danych wyborców bez poszanowania jakiegokolwiek bezpieczeństwa.

Sprawę ujawniła posłanka Agnieszka Pomaska, która przekazała treść wiadomości mailowych, które – według niej – otrzymały urzędy gmin od Poczty Polskiej. Instytucja ta de facto nie miała podstawy prawnej do otrzymania tego typu informacji. Kodeks wyborczy, art. 18, par. 13 jasno mówi, że takie informacje urzędy gminy przekazuję jedynie właściwym "organom wyborczym".

Jednakże tutaj, przynajmniej w teorii, Pocztę Polską kryje art. 99 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Największe zdziwienie budzi jednak to, że dane personalne, typu PESEL, adres zamieszkania, itp. miałyby być przesłane... w formie pliku tekstowego lub CSV. O szyfrowaniu nikt nie słyszał. Hasła również nikt tu nie wymaga. Z treści maila wynika, że dane te mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP, ale... nie muszą być jedynie wysyłane tam. Powinny być natomiast "opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym albo podpisem zaufanym".

Warto tutaj zaznaczyć, że zastrzeżenia budzi tutaj aspekt poszanowania danych osobowych w świetle RODO. Jakiś czas temu głośno było o nieujawnianiu list poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa. W zeszłym roku Urząd Ochrony Danych Osobowych uważał, że kategorycznie nie można tak wrażliwych danych osobowych ujawniać.

Ale jak Poczta Polka nie upilnuje naszych danych z numerami PESEL (a patrzac na to jak pilnują przesyłek, ze w 2018 roku zareklamowano jej usługi 1 337 257 razy!) to kto weźmie odpowiedzialność za zaciągniete na nie kredyty?

@UODOgov_pl? Do Was będzie można się zgłaszać?