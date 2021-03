Poczta Polska szykuje zmiany. Każdy ma dostać narodową skrzynkę do e-doręczeń

Udostępnij:

Poczta Polska pracuje nad cyfryzacją swoich usług już od dawna. Pierwsze plany na wprowadzenie e-doręczeń pojawiły się jeszcze w 2018 roku. Rok temu usługa została uruchomiona z powodu pandemii koronawirusa, ale niewielkie zainteresowanie, doprowadziło do zamknięcia e-usługi.

Poczta Polska jednak nie złożyła broni i ponownie zdecydowała się uruchomić system e-doręczeń w lipcu br. Jego głównym zadaniem będzie ułatwienie doręczania listów poleconych, w tym korespondencji między ministerstwami i urzędami.

Pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Marek Zagórski, wyjaśnił jednak, że z czasem zmiany dotkną wszystkich obywateli. Efekt będzie taki, że wszyscy obywatele, wszystkie urzędy będą zobowiązane do tego, żeby komunikować się tylko drogą elektroniczną, wyjaśnił.

Narodowe skrzynki do e-doręczeń

Aby ułatwić dostęp do e-doręczeń, Poczta Polska chce wprowadzić kolejne rozwiązanie. Obecnie trwają konsultacje publiczne na temat nowego projektu rozporządzenia, które dotyczyć ma dostępu oraz pojemności skrzynek do e-doręczeń, dzięki czemu państwo zyskałoby łatwiejszy kontakt z obywatelami.

Na stronach Rządowego Procesu Legislacyjnego pojawił się projekt rozporządzenia, do którego można zgłaszać swoje uwagi do 12 marca br. Według niego każdy obywatel powinien mieć zagwarantowany dostęp do skrzynki e-mail o pojemności 15 GB dla podmiotów publicznych i 1 GB dla podmiotów niepublicznych.

Podmiotami publicznymi w rozumieniu prawa są m.in. jednostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne czy komornik sądowy. Za podmioty niepubliczne uważa się wszystkie pozostałe osoby publiczne i podmioty.

Projekt rozporządzenia zakłada również, że zostaniemy powiadomieni, kiedy będziemy zbliżać się do zapełnienia skrzynki. Jeśli jednak do tego dojdzie, będziemy mogli jedynie odbierać i usuwać korespondencję. PAP wyjaśnił, że jeżeli wiadomości będą magazynowane w przestrzeni zapasowej, użytkownik straci możliwość wysyłania korespondencji do czasu zwolnienia przestrzeni na skrzynce doręczeń.