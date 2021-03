Podejrzany tweet agencji zarządzającej bronią jądrową. Zaskakujące, kto jest jego autorem

Na oficjalnym koncie Dowództwa Strategicznego Stanów Zjednoczonych (US Strategic Command), czyli agencji odpowiadającej za ochronę amerykańskiej broni jądrowej, pojawił się dziwny tweet o treści "; l ;; gmlxzssaw". Po kilku minutach został skasowany, ale i tak wywołał spore zamieszanie.

Jak informuje BBC, pomimo tego, że tweet był widoczny zaledwie przez kilka minut, osoby, które zdążyły go zauważyć, zaczęły się martwić, że konto Dowództwa Strategicznego Stanów Zjednoczonych zostało zhakowane. Na szczęście za dziwnym wpisem nie stali cyberprzestępcy, a małe dziecko.

Wszystko wydarzyło się w weekendy, gdy jeden z pracowników US Strategic Command odpowiedzialny za komunikację w mediach społecznościowych, pracował z domu. Na chwilę stracił z oczu swój komputer lub smartfona, a jego potomek wykorzystał okazję, aby się nimi pobawić. Podczas niewinnej zabawy opublikował tajemniczy tweet "; l ;; gmlxzssaw".

Filed a FOIA request with U.S. Strategic Command to see if I could learn anything about their gibberish tweet yesterday.



Turns out their Twitter manager left his computer unattended, resulting in his "very young child" commandeering the keyboard. pic.twitter.com/KR07PCyCUM