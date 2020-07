Pobierz program

Police Simulator: Patrol Duty to wydany w 2019 roku symulator amerykańskiego policjanta, za który odpowiada studio deweloperskie Bigmoon Entertainment. Tytuł pozwala wcielić się nam w stróża prawa, który ma za zadanie pilnowanie porządku w jednym z amerykańskich metropolii.

Praca policjanta

Akcja gry toczy się w tętniącym życiem, fikcyjnym mieście Loston Bay. Gracz wcielając się w amerykańskiego funkcjonariusza policji będzie mógł poznać codzienną jego pracę. W trakcie rozgrywki w Police Simulator: Patrol Duty przyjdzie nam wspierać obywateli na miejscu wypadków samochodowych, poszukiwać skradzione samochody, aresztować przestępców, wystawiać mandaty kierowcom łamiącym przepisy, a także rozwiązywać kryminalne zagadki. Sterowany przez nas policjant może przesłuchiwać i przeszukiwać przechodniów czy szukać różnego typu dowodów w prowadzonych śledztwach.

Radiowozy

Police Simulator: Patrol Duty umożliwia wraz z postępem w grze zasiadać za kierownicą trzech różnych typów radiowozów. Dostępny jest m.in. klasyczny policyjny sedan, SUV oraz samochód sportowy o oszałamiających osiągach. Każdy z nich posiada realistyczne deski rozdzielcze z możliwym do wykorzystania podczas pracy sprzętem do sprawdzania w bazie policyjnej czy dany samochód na ulicy został skradziony czy co oczywiste, syrenami, które umożliwią zatrzymanie innego samochodu lub szybki przejazd w miejsce wezwania.

Tryb kooperacji

Gra umożliwia zarówno rozgrywkę w pojedynkę, jak również wspólną zabawę ze znajomymi. W oferowanym trybie kooperacyjnym dla dwóch graczy wspólnie zajmować się będziecie różnymi wyzwaniami jako zespół.

Kluczowe cechy gry:

symulator amerykańskiego stróża prawa

zróżnicowane zadania do wykonania

realistyczne radiowozy do różnych zadań

tryb kooperatywny dla 2 graczy

