Policja dorwała mafioza na Karaibach. Zgubiły go własne filmiki kulinarne na YouTube

Przez siedem lat udało mu się pozostać w ukryciu. Marc Feren Claude Biart, członek słynnej organizacji przestępczej ’Ndrangheta od 2014 uciekał przed włoską policją i międzynarodowymi organami ścigania. Jego szczęście się jednak od niego odwróciło. Biart został właśnie pojmany, a kluczową rolę odegrała tutaj platforma YouTube.

53-letni Biart wraz z żoną od jakiegoś czasu tworzyli filmiki kulinarne na YouTube, w których przyrządzali potrawy kuchni włoskiej. Ciążył na nim wyrok za przemyt narkotyków ('Ndrangheta kontroluje lwią część obiegu kokainy w Europie).

🚨Arrested in the Dominican Republic and extradited to Italy: #Ndrangheta fugitive Marc Feren Claude Biart, wanted on drug trafficking charges since 2014, lands in Italy to face justice.



Authorities located him after recognising his tattoos in a YouTube video.#StopNDrangheta pic.twitter.com/26ITHSZFW7