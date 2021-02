Policja ostrzega przed oszustami w sieci. Znowu atakują

Udostępnij:

Policja ostrzega przed oszustami internetowymi, którzy wyłudzają pieniądze, podszywając się pod bliskich ofiary. Włamują się na konta w mediach społecznościowych i proszą o przelanie określonych kwot. 18-letni mężczyzna stracił w ten sposób blisko 1000 zł. Przelał je "matce", która poprosiła go o pożyczkę. Co ciekawe, kobieta podczas zdarzenia znajdowała się w tym samym domu, co on.

Przestępca podszywający się pod matkę 18-letniego mężczyzn najpierw poprosił o przelanie 500 zł. Mężczyzna, korzystając z kodu BLIK, przekazał pieniądze na konto oszusta. Po chwili otrzymał kolejną prośbę o przelanie dodatkowych 459 zł. Łącznie stracił około 1000 złotych.

Oszust zgłosił się po pieniądze, korzystając z profilu kobiety w mediach społecznościowych. Złamał do niego dostępy, dlatego wszystko wydawało się wiarygodne. W czasie, gdy doszło do oszustwa zarówno kobieta, jak i 18-latek znajdowali się w tym samym budynku. Mężczyzna nie spytał matki, czy naprawdę potrzebuje finansowego wsparcia.

Oszustwa w sieci coraz popularniejsze

Wyłudzenia na pomoc dla bliskich to nie jedyna forma działania przestępców. Policja podaje również przykład 86-latka, który zainteresował się niezwykle atrakcyjną ofertą inwestycji w kryptowaluty, pozwalającą na szybki zysk. Przekazał oszustom opłatę wstępną w wysokości 1000 zł, a także swoje dane. Pieniądze przepadły, a przy wykorzystaniu jego danych złożono wnioski o kredyt.

Mężczyzna zorientował się, że coś jest nie tak, gdy chciał zrezygnować z inwestycji i zażądał zwrotu pieniędzy. Oszuści obiecali zrobić to w ciągu doby. Tak jednak się nie stało, więc 86-latek udał się do banku, aby zmienić kody dostępu. Na miejscu dowiedział się, że przestępcy, wykorzystując jego dane, zdążyli złożyć aż trzy wnioski kredytowe. Na szczęście nie zostały jeszcze rozpatrzone, a sprawa została zgłoszona policjantom z Zamościa.

Oszuści internetowi posługują się coraz bardziej wyrafinowanymi sposobami, dlatego warto zachować uważność i zdrowy rozsądek w sieci. Należy dokładnie weryfikować wszystkie prośby o pożyczki, a także pamiętać, aby nie udostępniać danych do logowania do bankowości (zarówno mobilnej, jak i elektronicznej), haseł do kont czy wrażliwych danych. Szczególną ostrożność trzeba też zachować w przypadku niezwykle atrakcyjnych i oferujących szybki zwrot inwestycji np. w kryptowaluty.